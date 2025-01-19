سويلم يلتقى وزير المياه النيجيري للتباحث حول سُبل تعزيز التعاون بين البلدين...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 19 يناير 2025 10:35 صباحاً - الدكتور سويلم : حريص على توطيد العلاقات المتميزة القائمة بين البلدين ، وتعزيز التعاون المشترك فى مجال إدارة الموارد المائية

- إهتمام مصر بتقديم التدريب اللازم للمتخصصين النيجيريين العاملين في مجال المياه من خلال "المركز الإفريقي للمياه والتكيف المناخي"PACWA

- نيجيريا هى أحد الدول ذات الأولوية التى يتم تقديم دورات تدريبية لها لسد فجوات المعرفة فى مجال التكيف مع التغيرات المناخية فى قطاع المياه

- تعزيز التعاون مع كافة الدول الافريقية الشقيقة لخدمة قضايا المياه والمناخ ، والتركيز على عرض ومناقشة رؤى الدول الإفريقية خلال فعاليات "إسبوع القاهرة الثامن للمياه" فى أكتوبر المقبل

استقبل السيد الأستاذ الدكتور/ هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى، السيد/ جوزيف اوتسيف وزير المياه النيجيري ، للتباحث حول سُبل تعزيز التعاون بين البلدين فى مجال المياه .

وأعرب الدكتور سويلم عن سعادته بلقاء الوزير النيجيري وحرصه على توطيد العلاقات المتميزة القائمة بين البلدين ، وتعزيز التعاون المشترك فى مجال إدارة الموارد المائية ، مؤكداً على أهمية تعزيز التعاون وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة فى التعامل مع تحديات المياه والمناخ التى تواجه العديد من دول القارة الإفريقية .

وتم خلال اللقاء مناقشة سُبل تعزيز التعاون بين البلدين فى مجال المياه من خلال بروتوكول التعاون الموقع بين البلدين خلال فعاليات إسبوع القاهرة السابع للمياه فى شهر اكتوبر ٢٠٢٤ ، ويتضمن التعاون بين البلدين فى مجالات ( تطوير الري - تشغيل وصيانة المنشآت المائية - مكافحة الحشائش المائية فى المجارى المائية بإستخدام الطرق الميكانيكية والبيولوجية - تقنيات الري الحديث - التنبؤ بالفيضان والجفاف - إدارة مخاطر الفيضان - تكنولوجيا حصاد الامطار - إدارة المياه الجوفية - حوكمة الموارد المائية - التكيف مع تغير المناخ فى قطاع المياه - مراقبة نوعية المياه ) ، وتعزيز التعاون فى مجال البحث العلمى ، حيث أشار الدكتور سويلم لإمكانية تنفيذ عدد من مشروعات التعاون المطلوبة تحت مظلة مبادرة AWARe .

كما أشار الدكتور سويلم لإهتمام مصر بتقديم التدريب اللازم للمتخصصين النيجيريين العاملين في مجال المياه من خلال "المركز الإفريقي للمياه والتكيف المناخي"PACWA والذى تم تدشينه تحت مظلة مبادرة AWARe ، مشيراً إلى أن دولة نيجيريا هى أحد الدول ذات الأولوية التى يتم تقديم دورات تدريبية لها لسد فجوات المعرفة فى مجال التكيف مع التغيرات المناخية فى قطاع المياه .

كما تباحث الوزيران حول مجهودات مجلس وزراء المياه الأفارقة (الامكاو) فى خدمة الدول الإفريقية ، حيث أشار الدكتور سويلم لحرص مصر على تعزيز التعاون مع كافة الدول الافريقية الشقيقة لخدمة قضايا المياه والمناخ ، واستضافة مصر الناجحة لفعاليات إسبوع المياه الأفريقي التاسع خلال شهر اكتوبر ٢٠٢٤ ، وحرص مصر على التركيز على عرض ومناقشة رؤى الدول الإفريقية خلال فعاليات إسبوع القاهرة الثامن للمياه والمزمع عقده فى شهر أكتوبر ٢٠٢٥ ، حيث توجه الدكتور سويلم بالدعوة للجانب النيجيري للمشاركة فى "إسبوع القاهرة الثامن للمياه" خاصة أن أفريقيا ستكون فى قلب المناقشات الخاصة بالإسبوع .