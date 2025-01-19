أخبار مصرية

حركة حماس: تأخر تسليم أسماء الدفعة الأولى من المحتجزين يعود لأسباب فنية ميدانية

0 نشر
0 تبليغ

حركة حماس: تأخر تسليم أسماء الدفعة الأولى من المحتجزين يعود لأسباب فنية ميدانية

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 19 يناير 2025 09:33 صباحاً - أكدت حركة حماس التزامها ببنود الاتفاق، مُشيرة إلى أن تأخر تسليم الأسماء التي سيتم إطلاق سراحها يعود لأسباب فنية ميدانية، وذلك وفق خبر عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".

قال بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي، إن وقف إطلاق النار المُقرر دخوله حيز التنفيذ لن يبدأ حتى تصل قائمة بأسماء المحتجزين.

ويدخل اتفاق وقف إطلاق النار الذي أعلن عنه الأربعاء الماضي بين حركة حماس وإسرائيل، حيز التنفيذ خلال الساعات المقبلة بعد أكثر من 15 شهرًا من حرب دموية في قطاع غزة.

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا