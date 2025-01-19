بدء دخول شاحنات المساعدات الإنسانية من مصر إلى قطاع غزة

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 19 يناير 2025 01:34 مساءً - عبرت شاحنات المساعدات الإنسانية من مصر إلى قطاع غزة، منذ قليل.

وحملت مئات الشاحنات مساعدات طبية وغذائية لإيصالها إلى سكان قطاع غزة، بالتزامن مع بدء وقف إطلاق النار ودخوله حيز التنفيذ.

ومن جهته، أفاد همام مجاهد، موفد قناة "القاهرة الإخبارية" بوصول 160 شاحنة مساعدات إلى معبري كرم أبو سالم والعوجة.

وفي وقت سابق من اليوم، أكد "مجاهد"، وجود مئات الشاحنات التي تحمل المساعدات، في انتظار الدخول إلى الجانب الفلسطيني والوصول إلى قطاع غزة.

وأضاف "مجاهد" أنه قبل دخول موعد الهدنة حيز التنفيذ دخلت قرابة 100 شاحنة إلى معبر كرم أبو سالم، ليتم تفتيشها وتجهيزها حتى يتم تسليمها إلى قطاع غزة، ولكن لم يتم التأكد حول تسلم هذه الشاحنات بالفعل.

وأشار موفد "القاهرة الإخبارية" إلى أن المئات من الشاحنات تقف أمام معبر رفح البري من الجانب المصري، في انتظار الدخول إلى معبر كرم أبو سالم، من أجل الوصول إلى قطاع غزة، وتنقل هذه الشاحنات المواد الغذائية، بالإضافة إلى نحو 30 شاحنة محملة بالوقود.