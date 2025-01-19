أخبار اليمن : الأمين العام المساعد يعزي آل الفلاحي

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المؤتمر نت - الأمين العام المساعد يعزي آل الفلاحي
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دوت الخليج -
الأمين العام المساعد يعزي آل الفلاحي
بعث الأمين العام المساعد للشؤون السياسية والعلاقات الخارجية الشيخ عبدالله أحمد مجيديع، برقية عزاء ومواساة إلى الشيخ خالد محمد ناصر الفلاحي أمين عام المجلس المحلي بمديرية جهران محافظة ذمار، في وفاة الشيخ حسين ناصر عامر الفلاحي، الذي وافاه الأجل بعد حياة حافلة بالعمل والعطاء في خدمة الوطن والمجتمع والإصلاح بين الناس.
وعبّر الأمين العام المساعد باسمه شخصياً ونيابةً عن قيادات وأعضاء وكوادر المؤتمر الشعبي العام، عن أحر التعازي وعميق المواساة لنجلي الفقيد أحمد ومحمد حسين الفلاحي وباقي أفراد الأسرة وكافة آل الفلاحي بمديرية جهران محافظة مأرب في هذا المصاب، سائلاً المولى -جلّت قدرته- أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، وأن يسكنه فسيح جنانه، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.
إنا لله وإنا إليه راجعون،،،
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اسماعيل الماحي
كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم