انت الأن تتابع خبر وظائف شاغرة: الشركة السعودية للخطوط الحديدية سار تعلن والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلنت الشركة السعودية للخطوط الحديدية سار عن فتح باب التوظيف في عدد من الوظائف الشاغرة بها لحملة درجة الدبلوم فأعلى،ومن خلال الأسطر القليلة القادمة سوف نتعرف على كل التفاصيل الخاصة بوظائف الشركة السعودية للخطوط الحديدية سار.

وظائف الشركة السعودية للخطوط الحديدية سار

هناك عدد من الوظائف الشاغرة في الشركة السعودية للخطوط الحديدية سار وهي كالتالي:-

- أخصائي أول تخطيط سلسلة التوريد.

- أخصائي أول عمليات الموانئ.

- أخصائي أول العقود.

- مشرف إدارة المخاطر.

- مهندس مدني تصميم المسارات.

- رئيس قسم محطة MMMP.

- رئيس قسم المستودعات.

- فني ورشة عربات.

- فني ورشة عجلات.

- فني ورشة قاطرات.

- مهندس مدني أول لإدارة المسار والأصول.

التخصصات المطلوبة لشغل وظائف الشركة السعودية للخطوط الحديدية سار

- الهندسة الميكانيكية.

- الهندسة الكهربائية.

- الهندسة المدنية.

- هندسة المخاطر.

- الإدارة العامة.

- إدارة المخاطر.

- إدارة الأعمال.

- الاقتصاد.

- المحاسبة والمالية.

- نظم المعلومات الإدارية.

- تكنولوجيا المعلومات.

- الموارد البشرية.

- الميكانيكا.

- التأمين.

موعد وطريقة التقديم في وظائف الشركة السعودية للخطوط الحديدية سار