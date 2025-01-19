انت الأن تتابع خبر تراجع في درجات الحرارة على بعض مناطق المملكة العربية والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تقلبات جوية في فصل الشتاء على بعض مناطق المملكة العربية السعودية،حيث تشهد المنطقة العديد من الظواهر الجوية المتغيرة،و تعاود درجات الحرارة انخفاضها على مناطق تبوك والجوف والحدود الشمالية،كما تشهد أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة إلى سقوط الأمطار الخفيفة،كما يكون هناك فرصة لتكون الضباب على هذه المناطق،ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف بالتفصيل على درجات الحرارة المتوقعة على مناطق المملكة العربية السعودية.

بيان درجات الحرارة المتوقعة على مناطق المملكة العربية السعودية

نعرض لكم الآن بيان بدرجات الحرارة المتوقعة على مناطق المملكة العربية السعودية وهي كالتالي:-