انت الأن تتابع خبر "أسباب هتخليك متستغناش عن الفازلين!".. خليه ف بيتك على طول بعد متعرف الفوائد دي!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يبحث العديد من الأشخاص عن أحد الطرق الطبيعية التي من خلالها يمكن معالجة مشاكل البشرة والجلد بشكل عام، حيث أن هناك منتجات طبيعية يمكنك دمجها سويًا للحصول على أفضل الوصفات السحرية لعلاج مشكلات البشرة، وكذلك الفازلين فإنه يتم استخدامه في العديد من الوصفات، بعد اليوم سوف تقومين باستخدام الفازلين لحل جميع المشاكل التي تواجهك، فقط من خلال بعض الوصفات السحرية.

الفازلين لعلاج مشاكل البشرة

يعمل الفازلين على علاج مشاكل البشرة خاصًة عند استخدامه مع ملح الطعام، لذا يمكنك عمل وصفة سحرية باستخدام الفازلين وملح الطعام لاستعادة إشراقة الوجه وذلك من خلال وضعه على الوجه لمدة ربع ساعة لتهدئة احمرار وتهيج الجلد.

الفازلين لترطيب الشفاه

يمكن استخدام مزيج الفازلين مع الملح لتدليك الشفاه لإزالة الجلد الميت أثر تقلبات الطقس خاصًة في الشتاء، لذا قومي بوضع ملعقة من الفازلين ومعها القليل من الملح وقومي بتدليك الشفاه برفق ومن ثم إزالة الفازلين.

الفازلين والملح لتشققات القدمين