نابولي يعزز صدارته ويوفنتوس يعبر ميلان

نابولي يعزز صدارته ويوفنتوس يعبر ميلانابتعد فريق نابولي في صدارة الترتيب العام لبطولة الدوري الإيطالي لكرة القدم، بعدما انتزع فوزا صعبا من مضيفه أتلانتا بنتيجة (3- 2) في المباراة التي جرت بينهما مساء السبت في إطار مباريات الجولة الحادية والعشرين من المسابقة.

وسجل ماتيو بوليتانو والاستكتلندي سكوت مكتوميناي والبلجيكي روميلو لوكاكو في الدقائق (27، 40، 78) أهداف نابولي، وماتيو ريتيجي والنيجيري أديمولا لوكمان في الدقيقتين (16، 56) هدفي اتلانتا.

ورفع نابولي بفوزه السادس تواليا والسادس عشر في المسابقة مقابل تعادلين وثلاث هزائم، رصيده إلى 50 نقطة معززا موقعه في الصدارة بفارق 6 نقاط عن انتر ميلان الثاني الذي سيلتقي إمبولي غدا الأحد، في المقابل تجمد رصيد اتلانتا عند 43 نقطة في المركز الثالث.

وأقيمت مباراتان ضمن الجولة، ففي الأولى فاز يوفنتوس على ضيفه ميلان بهدفين دون رد، ليرفع رصيده إلى 37 نقطة في المركز الرابع مؤقتا، في انتظار مواجهة لاتسيو (صاحب المركز الخامس برصيد 36 نقطة)، مع مضيفه هيلاس فيرونا يوم غد الأحد، فيما تجمد رصيد ميلان عند 31 نقطة في المركز الثامن.

وتقدم يوفنتوس في الدقيقة (59) عن طريق صامويل مبانجولا، قبل أن يضيف تيموثي ويا الهدف الثاني في الدقيقة 64 .

وفي المباراة الثانية، تغلب بولونيا على ضيفه مونزا بثلاثة أهداف لهدف، ليرفع رصيده إلى 33 نقطة في المركز السادس، فيما تجمد رصيد مونزا عند 13 نقطة في المركز العشرين والأخير.

وسجل الأهداف الثلاثة كل من سانتياجو كاسترو وينز أودجارد وريكاردو أورسوليني في الدقائق (22، 34، 69 ).

وتستكمل مباريات الجولة يوم غد بخمس مباريات تجمع فيورنتينا مع تورينو، وكالياري مع ليتشي، وبارما مع فينيتسيا، وفيرونا مع لاتسيو، وإنتر ميلان مع إمبولي، على أن تختتم بعد غد الإثنين بمواجهة كومو مع أودينيزي.