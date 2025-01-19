برشلونة يواصل نتائجه السيئة في الليغا

برشلونة يواصل نتائجه السيئة في الليغاواصل فريق برشلونة نتائجه السيئة في بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم، وأخفق في تحقيق الفوز للمرة الرابعة على التوالي بعد تعادله مع مضيفه خيتافي (1-1) مساء السبت في الجولة العشرين من "الليغا".

وتقدم برشلونة بهدف مبكر عبر مدافعه الفرنسي جيوليس كوندي في الدقيقة (9)، إلا إن خيتافي أدرك التعادل بواسطة لاعبه الأوروجوياني ماورو أرامباري في الدقيقة (34).

وفقد برشلونة بهذا التعادل النقطة العاشرة في المباريات الأربع الأخيرة، بعدما تعادل مرتين وخسر مرتين، ليرفع رصيده إلى 39 نقطة في المركز الثالث، بفارق 5 نقاط عن أتلتيكو مدريد المتصدر الذي خسر اليوم أمام مضيفه ليجانيس (صفر- 1)، وبفارق 4 نقاط عن ريال مدريد الثاني، الذي سيكون بمقدوره زيادة الفارق إلى 7 نقاط واقتناص الصدارة عندما يستضيف لاس بالماس اليوم الأحد.

في المقابل، رفع خيتافي بتعادله الثامن مقابل أربعة انتصارات وثمان هزائم، رصيده إلى 20 نقطة في المركز السابع عشر، وبفارق نقطة واحدة عن مراكز الهبوط الثلاثة.

وأقيمت ثلاث مباريات أخرى في الجولة العشرين، شهدت خسارة مفاجئة لأتلتيكو مدريد المتصدر أمام مضيفه ليجانيس بهدف نظيف، فيما قلب إشبيلية تأخره أمام مضيفه جيرونا إلى فوز ثمين بهدفين مقابل هدف، بينما فاز ديبورتيفو ألافيس على مضيفه ريال بيتيس بثلاثة أهداف مقابل هدف.