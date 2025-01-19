أخبار اليمن : صنعاء تستهدف "هاري ترومان" للمرة الثامنة

صنعاء تستهدف "هاري ترومان" للمرة الثامنة
نفذ سلاح الجو المسير والقوة الصاروخية والقوات البحرية، عملية عسكرية مشتركة استهدفت حاملة الطائرات الأمريكية "يو إس إس هاري ترومان" وعدداً من القطع الحربية التابعة لها شمالي البحر الأحمر.
وأوضحت القوات المسلحة اليمنية في بيان صادر عنها اليوم، أن العملية نفذت بعدد من الطائرات المسيرة والصواريخ المجنحة، مبينة أن هذا الاستهداف للحاملة هو الثامن منذ قدومها إلى البحر الأحمر.
وأكدت أن العملية حققت أهدافها بنجاح، وتم إجبار حاملة الطائرات الأمريكية على مغادرة مسرح العمليات.
وحذرت القوات المسلحة في بيانها، القوات المعادية في البحر الأحمر من مغبة أي عدوان على بلدنا خلال فترة وقف إطلاق النار في غزة، مؤكدة أنها ستواجه أي عدوان بعمليات عسكرية نوعية ضد تلك القوات بلا سقف أو خطوط حمراء.
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