العالم اليوم - بن غفير وسموتريتش..ما مصير الوزيرين المتطرفين بعد اتفاق غزة؟

انتم الان تتابعون خبر بن غفير وسموتريتش..ما مصير الوزيرين المتطرفين بعد اتفاق غزة؟ من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 19 يناير 2025 04:23 صباحاً - منذ بدء حرب غزة، كان الوزيران الإسرائيليان اليمينيان المتطرفان إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش من أشد المعارضين لإبرام أي اتفاق يؤدي إلى إنهائها، وطالما هددا رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بالانسحاب من الائتلاف الحاكم في حال قبول صفقة.

ومع الإعلان عن اتفاق غزة الذي يدخل حيز التنفيذ، الأحد، أعلن حزب "أوتزما يهوديت" الذي يتزعمه وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، السبت، أنه سينفذ تهديده بالانسحاب من الحكومة.

وسيقدم أعضاء الحزب استقالاتهم صباح الأحد، احتجاجا على قبول إسرائيل اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.

وقال الحزب في بيان إن الوزراء بن غفير وإسحاق فاسرلاوف وعميخاي إلياهو، بالإضافة إلى رؤساء اللجان أعضاء الكنيست زفيكا فوغل وليمور سون هار ميليش وإسحاق كرويزر، سيتركون مناصبهم.

في المقابل، سيبقى حزب الصهيونية الدينية اليميني المتطرف بقيادة وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، في الحكومة والائتلاف في الوقت الحالي، رغم معارضته للاتفاق.

وكان نتنياهو توصل إلى تفاهم مع سموتريتش، لإبقاء حزبه في الحكومة.

ووصف بن غفير الصفقة بأنها "مروعة"، وذلك في مقابلة مع القناة 12 مساء السبت بعد إصدار حزب "أوتزما يهوديت" بيانه.

وذكر أن نتنياهو، في محاولة لإقناعه بعدم الاستقالة، عرض إقالة رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هيرتسي هاليفي، مع نسْب هذه الخطوة إلى بن غفير.

ولطالما انتقد بن غفير رئيس أركان الجيش، لأنه من وجهة نظره "لم يكن صارما بما فيه الكفاية مع حماس".

كما قال بن غفير إن رئيس الوزراء عرض أيضا نفس الوعود التي قيل إنه قدمها لسموتريتش بـ"زيادة بناء المستوطنات".

لكن مكتب نتنياهو قال في بيان ردا على هذه التصريحات: "لم يُعرض على بن غفير أي شيء. إنها كذبة كاملة".

كما أصدر وزير الدفاع يسرائيل كاتس بيانا قال فيه إن "مهمة رئيس الأركان ليست مرتبطة بأي قضية سياسية ولن تكون مرتبطة بها".

وقارن وزير الأمن القومي بين استقالته الوشيكة، وحقيقة أن آخرين، مثل سموتريتش، الذين هددوا بالاستقالة لم يفعلوا ذلك، قائلا: "أنا رجل مبدأ".

واعتبر الوزير أن الاتفاق مع حماس "يمهد الطريق لعمليات الاختطاف التالية"، حسب تعبيره.