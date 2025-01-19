العالم اليوم - إعلام فلسطيني: قوات إسرائيلية تنسحب من رفح إلى فيلادلفيا

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 19 يناير 2025 04:23 صباحاً - ذكرت وسائل إعلام فلسطينية في وقت مبكر من صباح الأحد، أن القوات الإسرائيلية بدأت الانسحاب من مناطق في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة إلى محور فيلادلفيا على طول الحدود مع مصر.

ومن المقرر أن يدخل وقف إطلاق النار في غزة حيز التنفيذ في وقت لاحق من صباح الأحد، على أن يتبعه إطلاق سراح رهائن بعد ساعات، مما يفتح الطريق أمام نهاية محتملة للحرب التي استمرت 15 شهرا وقلبت الشرق الأوسط رأسا على عقب.

وجاء الاتفاق بعد أشهر من المفاوضات المتقطعة التي توسطت فيها مصر وقطر والولايات المتحدة، وقبل وقت قصير من تنصيب الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب، المقرر الإثنين.