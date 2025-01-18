تفاصيل جديدة صادمة في قضية اعتداء على سيف علي خان

بسام محمد - أبوظبي في السبت 18 يناير 2025 11:56 مساءً - تزداد قضية الاعتداء على النجم الهندي سيف علي خان تعقيداً مع مرور الوقت، حيث أعلنت الشرطة الهندية عن فشل جهودها في القبض على المهاجم الذي طعن سيف علي خان في منزله.

تفاصيل جديدة عن الحادث:

مهاجم مجهول: لم تتمكن الشرطة من التعرف على هوية المهاجم حتى الآن، وذلك بسبب عدم وجود كاميرات مراقبة داخل المبنى الذي يقطنه سيف علي خان.

دوافع الجريمة: تشير التحقيقات الأولية إلى أن دافع الجريمة قد يكون السرقة، حيث ظهر المهاجم في لقطات كاميرات المراقبة وهو يحمل حقيبة.

إصابة سيف علي خان: تعرض سيف علي خان لإصابات بالغة في ذراعه، وتم نقله إلى المستشفى لإجراء عملية جراحية.

كارينا كابور تطمئن الجمهور: أصدرت زوجة سيف علي خان، الفنانة كارينا كابور، بيانًا رسميًا طمأنت فيه الجمهور على صحة زوجها.

التحديات التي تواجه التحقيق:

غياب الأدلة: عدم وجود كاميرات مراقبة داخل المبنى يجعل من الصعب تتبع تحركات المهاجم.

عدم العثور على السلاح: لم تتمكن الشرطة من العثور على السلاح المستخدم في الجريمة.

هروب المهاجم: تمكن المهاجم من الفرار من مكان الحادث دون أن يترك أي أثر.

تأثير الحادثة على الرأي العام:

أثارت هذه الحادثة صدمة كبيرة في الوسط الفني الهندي والرأي العام بشكل عام. وتساءل الكثيرون عن أسباب هذه الجريمة وكيف يمكن منع حدوث مثل هذه الحوادث في المستقبل.