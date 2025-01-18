انت الأن تتابع خبر إحذر .. إذا كنت تتناول هذا المسكن قد يصيبك بمشاكل في القلب و الكلى والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يلجأ العديد من الأفراد إلى استخدام المسكنات كوسيلة سريعة للتعامل مع الألم وأعراض شبيهة بالإنفلونزا، ولكن دراسة حديثة أجرتها جامعة نوتنغهام دقت ناقوس الخطر حول مخاطر أحد أكثر المسكنات شيوعًا، مشيرةً إلى أنه ليس بالضرورة آمنًا كما يعتقد الكثيرون.

ووفقًا لما ورد في صحيفة «ديلي إكسبريس»، توصلت الدراسة إلى أن الاستهلاك المتكرر لهذا الدواء بين كبار السن قد يعزز خطر التعرض لمشاكل صحية خطيرة تشمل الجهاز القلبي الوعائي، والجهاز الهضمي، ووظائف الكلى.

وأوضح البروفيسور وييا تشانج، المشرف على الدراسة، أن الاعتقاد السائد حول سلامة الباراسيتامول جعله خيارًا أوليًا لعلاج آلام هشاشة العظام، خاصة بين كبار السن الذين يعانون من هشاشة صحية عامة. ومع ذلك، تسلط هذه الدراسة الضوء على الحاجة إلى مراجعة هذا النهج.

أجريت الدراسة بتحليل السجلات الطبية لأكثر من 180 ألف شخص تزيد أعمارهم عن 65 عامًا كانوا يستخدمون الباراسيتامول، وقارنتها مع بيانات حوالي 400 ألف شخص في نفس الفئة العمرية ممن لم يستخدموا هذا الدواء. وكانت النتائج مقلقة للغاية؛ إذ أظهرت زيادة كبيرة في احتمالات الإصابة بأمراض مثل قصور القلب، ارتفاع ضغط الدم، قرح المعدة، وأمراض الكلى المزمنة بين مستخدمي الباراسيتامول.

وبناءً على هذه النتائج، دعا الباحثون إلى إعادة تقييم الاستخدام المطول للباراسيتامول كعلاج أساسي للألم. وأكد البروفيسور تشانج: “رغم أن هناك حاجة ماسة لإجراء أبحاث إضافية لتأكيد هذه النتائج، فإن الاعتماد على الباراسيتامول كعلاج رئيسي لحالات طويلة الأمد مثل هشاشة العظام يحتاج إلى تفكير عميق نظرًا لمحدودية فعاليته في تسكين الألم.”

كما شدد الخبراء على ضرورة توخي الحذر عند استخدام هذا الدواء لدى بعض الفئات، مثل أولئك الذين يعانون من مشاكل مزمنة في الكبد أو الكلى، أو الأفراد الذين لديهم حساسية تجاه مكونات الباراسيتامول أو أدوية مشابهة.