العالم اليوم - أبطال إفريقيا.. خسارة مفاجئة للأهلي و3 انتصارات عربية كاسحة

انتم الان تتابعون خبر أبطال إفريقيا.. خسارة مفاجئة للأهلي و3 انتصارات عربية كاسحة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 19 يناير 2025 12:26 صباحاً - اقتنص أورلاندو بيراتس الجنوب إفريقي فوزا ثمينا من مضيفه الأهلي المصري حامل اللقب 2-1، السبت، في الجولة السادسة الأخيرة من مباريات المجموعة الثالثة لدور المجموعات.

وفي المباراة الأخرى بالمجموعة ذاتها، اكتسح شباب بلوزداد الجزائري ضيفه ستاد أبيدجان الإيفواري بسداسية نظيفة.

وتصدر أورلاندو ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 14 نقطة بفارق 4 نقاط عن الاهلي الوصيف، علما أنهما كانا ضمنا التأهل سويا لدور الثمانية قبل المباراة، في الوقت الذي حل به شباب بلوزداد في المركز الثالث برصيد 6 نقاط وتذيل ستاد أبيدجان الترتيب بنقطة واحدة.

وعلى استاد القاهرة تقدم ريليبوهيلي موفوكينغ بهدف لأورلاندو في الدقيقة 53، ثم تعادل حسين الشحات للأهلي في الدقيقة 69، لكن تشيغوفاتسو ماباسا خطف هدف الفوز للفريق الضيف قبل 7 دقائق من النهاية.

وفي المباراة الأخرى بالمجموعة، سجل شباب بلوزداد 3 أهداف في كل شوط، لينهي مشواره الإفريقي هذا الموسم بانتصار كاسح على ستاد أبيدجان.

وتقدم عبد الرحمن مزيان بهدف للفريق الجزائري في الدقيقة 17، وبعدها بعشر دقائق سجل محمد بلخير الهدف الثاني، وعاد بلخير وسجل الهدف الثاني له والثالث لأصحاب الأرض في الدقيقة 36.

وفي الشوط الثاني سجل أيمن محيوص رابع اهداف شباب بلوزداد في الدقيقة 49، وتبعه رزقي حمرون بتسجيل الهدف الخامس في الدقيقة 87، ثم اختتم مروان زروقي التسجيل في الثواني الأخيرة.

وفي المجموعة الرابعة، أنهى فريقا بيراميدز المصري والترجي التونسي مشواريهما في دور المجموعات بانتصارين ساحقين، على دجوليبا المالي وساغرادا الأنغولي على الترتيب.

واكتسح بيراميدز ضيفه دجوليبا 6-صفر، كما اكتسح الترجي ضيفه ساغرادا 4-1، السبت، في الجولة السادسة الأخيرة.

وصعد الفريقان سويا إلى دور الثمانية بعد تساويهما برصيد 13 نقطة، لكن الترجي تصدر المجموعة بعد تفوقه في المواجهات المباشرة مع بيراميدز.

وأنهى الترجي وبيراميدز مشواريهما في دور المجموعات بأربعة انتصارات مقابل تعادل وهزيمة.

وحل ساغرادا في المركز الثالث برصيد 5 نقاط، مقابل نقطتين لدجوليبا في المركز الأخير.

وعلى ستاد الدفاع الجوي، مهد بيراميدز للفوز بهدفين مبكرين حملا توقيع صديق أويجولا ومروان حمدي في الدقيقتين الثانية والعاشرة.

وفي الشوط الثاني أحرز مصطفى فتحي الهدف الثالث في الدقيقة 53، ثم سجل رمضان صبحي الهدف الرابع من ضربة جزاء في الدقيقة 60، وبعدها بست دقائق أضاف عبد الرحمن مجدي الهدف الخامس، وتكفل يوسف أوباما بتسجيل الهدف السادس في الدقيقة 77.

وعلى ملعب أولمبي حمادي العقربي، تقمص أشرف الجبري دور البطولة بتسجيله 3 أهداف (هاتريك) للترجي التونسي في الدقائق 17 و55 و59.

وأحرز يان ميديرو ساس الهدف الثاني للترجي في الدقيقة 23، بينما تكفل فيه داباندا بتسجيل الهدف الوحيد لساغرادا في الثواني الأخيرة للشوط الأول.