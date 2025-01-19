الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يمثل أمام القضاء للبت فـي تمديد توقيفه

سيول ـ ا.ف ب: مثل الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول أمام المحكمة في سيول للبت في طلب تمديد احتجازه، بعد توقيفه للتحقيق معه في محاولته فرض الأحكام العرفية في البلد.

ووصل يون إلى محكمة المنطقة الغربية في العاصمة في مركبة زرقاء تابعة لوزارة العدل نقلته من مركز التوقيف حيث أودع الأربعاء، بحسب صحافيي وكالة فرانس برس.

وحاول البعض من أنصاره التجمهر حول المركبة عند وصولها وقد احتشد كثيرون منهم أمام أبواب المحكمة منذ الجمعة دعما للرئيس المعزول.

وأغلقت المحكمة للجمهور مساء الجمعة لدواعٍ أمنية.

ومن المرتقب أن يصدر القضاة وفي حال وافقوا على طلب تمديد توقيفه الذي تقدّم به المحققون، فإن احتجازه سيمدّد على الأرجح لعشرين يوما، ما يعطي الادّعاء الوقت الكافي لإعداد بيان الاتهام. وفي حال ردّوا الطلب، فسيطلق سراح الرئيس المعزول.