منافسات قوية فـي مباريات الأسبوع الثاني لدوري جنوب الباطنة بالعوابي

العوابي ـ من حمود الخروصي:

شهد الأسبوع الثاني من دوري أبطال محافظة جنوب الباطنة لكرة القدم والذي ينظمه المركز الرياضي بولاية العوابي مباريات حماسية ومنافسات قوية بين الفرق المشاركة، حيث لعبت الفرق المشاركة مباريات مثيرة في دور المجموعات، وأسفرت النتائج عن مفاجآت وتغيرات في ترتيب المجموعات، مع بقاء المنافسة مفتوحة للتأهل للجولة الأخيرة.

وافتتحت مباريات الأسبوع الثاني مع المجموعة الرابعة، حيث كانت البداية بتعادل مثير بين فريق أهلي العوابي وفريق جماء بهدفين لكل منهما، سجل أهداف الأهلي كل من إبراهيم العوفي في الدقيقة 9 وسالم الهطالي في الدقيقة 89، بينما أحرز لفريق جماء مؤنس الناعبي في الدقيقة 55 وأحمد الحراصي في الدقيقة 71، وفي المباراة الثانية، تعادل فريق القريم مع فريق الهرم بنتيجة 1/‏1، تقدم فريق الهرم بهدف محمد السناني في الدقيقة 62، قبل أن يعادل حسن المحرزي لفريق القريم في الدقيقة 85.

وفي منافسات الجولة الثانية من المجموعة الأولى حقق فريق المراغة فوزًا كبيرا على فريق اتحاد العوابي بنتيجة 1/‏6، ليحصد المراغة ثلاث نقاط ويرفع رصيده إلى النقطة الثالثة، بينما تجمد رصيد اتحاد العوابي عند نقطة واحدة، وفي المباراة الثانية تمكن فريق شباب المراغ من حسم بطاقة التأهل الأولى لدور الثمانية بعد فوزه المثير على فريق أهلي الرستاق بهدفين مقابل هدف، وبهذا الفوز يضمن شباب المراغ مكانه في الدور القادم، بينما يبقى أهلي الرستاق عند نقطة واحدة.

وفي المجموعة الثانية شهدت المباراة بين نسور العروبة والسور تعادلًا مثيرًا بهدفين لكل منهما، سجل لنسور العروبة مروان الهطالي في الدقيقة 83 وبدر الخروصي في الدقيقة 90، بينما سجل للسور محمد البارحي في الدقيقة 45 وعدنان المعولي في الدقيقة 77، وبهذا التعادل، يصل الفريقان إلى نقطتين لكل منهما، وفي المباراة الثانية تمكن فريق الملدة من تحقيق فوز ثمين على فريق الغشب بنتيجة 1/‏3، حيث سجل للملدة كل من مصعب اللمكي في الدقيقة 38 وعبدالله البريكي في الدقيقة 45 ومحمد العويسي في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع، بينما أحرز هدف الغشب الوحيد المهند البكري في الدقيقة 8، وبهذا الفوز، يتصدر الملدة المجموعة برصيد أربع نقاط، ويبقى حسم التأهل مفتوحًا للجولة الأخيرة بين الفرق الأربعة.