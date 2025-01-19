ألفريد شرودر: نحترم العين ولكن نريد الفوز

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 19 يناير 2025 06:56 مساءً - تحدث ألفريد شرودر، مدرب النصر، عن مواجهة العين، بعد غد الثلاثاء، في الجولة 13 من دوري أدنوك الإماراتي للمحترفين.

وفي المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة، اليوم الأحد، قال شرودر: “تنتظرنا مواجهة جديدة أمام خصم قوي في شهر المواجهات الكبرى بالنسبة لنا”.

وأضاف: “العين فريق رائع ينافس دائماً على كل البطولات، ويضم نخبة من أفضل اللاعبين الذين أعرفهم جيداً بحكم عملي كمدرب للعين في بداية الموسم الماضي”.

ونوه: “المهم بالنسبة لنا هو التركيز على أسلوب لعبنا، بعدما أظهرنا في المباريات الأخيرة أننا قادرون على الفوز في المباريات الكبيرة، وبهذه الثقة يجب أن نخوض كل المباريات”.

وتابع: “نحن نحترم فريق العين، لكننا نسعى لتحقيق الفوز، ورغبتنا أن نُظهر من نحن، وبالتأكيد ستكون مباراة صعبة، ولكننا سنحاول الفوز”.

وأتم: “عقلية اللاعبين وأسلوب اللعب، منحنا الثقة في مباراة السوبر الإماراتي القطري، ولكن مواجهة العين مختلفة، ويجب أن نستمر بنفس المستوى، وفي كل مباراة نسعى لتحقيق النتائج التي نريدها”.