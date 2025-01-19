الأرصاد تحذر من شبورة تصل لحد الضباب غدا على هذه المناطق

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 19 يناير 2025 09:33 مساءً - حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، من شبورة مائية كثيفة قد تصل إلى حد الضباب، غدا الاثنين، على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد، وفرص أمطار خفيفة مساء على مناطق من أقصى غرب البلاد.

وتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يسود، غدًا الإثنين 20 يناير 2025، طقس معتدل نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، مائل للدفء على شمال الصعيد، دافئ على جنوب سيناء وجنوب البلاد، شديد البرودة ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء، يصل لحد الصقيع على المزروعات في وسط سيناء.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، غدًا، على النحو الآتي: القاهرة العظمى 22 درجة والصغرى 12، والإسكندرية العظمى 21 والصغرى 12، ومطروح العظمى 20 درجة والصغرى 12، وسوهاج العظمى 25 درجة، والصغرى 12، وقنا العظمى 26 درجة والصغرى 11، وأسوان العظمى 27 درجة والصغرى 13 درجة.