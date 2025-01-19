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ما حقيقة وفاة الرئيس اللبناني ميشال عون؟

نفت السلطات اللبنانية الأنباء المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي عن وفاة الرئيس السابق العماد ميشال عون، وفق الوكالة الوطنية للإعلام. ما حقيقة وفاة الرئيس اللبناني ميشال عون؟نفت السلطات اللبنانية الأنباء المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي عن وفاة الرئيس السابق العماد ميشال عون، وفق الوكالة الوطنية للإعلام. وأوضحت الوكالة أنه عقب انتشار خبر يفيد بوفاة الرئيس السابق ميشال عون، اتصل فريق "فاكت تشيك ليبانون" في وزارة الإعلام بمسؤولة المكتب الاعلامي للرئيس ميشال عون رولا نصار التي نفت الخبر جملة وتفصيلا. وأكدت رولا نصار أن العماد ميشال عون "يتمتع بصحة جيدة وكانت له نشاطات واستقبالات عديدة اليوم".

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