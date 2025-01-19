أخبار اليمن : انهيار جسر في صنعاء.. وإغلاق شارع "فج عطان"

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انهيار جسر في صنعاء.. وإغلاق شارع "فج عطان"

أعلنت شرطة المرور بأمانة العاصمة، إغلاق شارع فج عطان وسط صنعاء بعد انهيار الجسر الرابط بين ضفتيه. انهيار جسر في صنعاء.. وإغلاق شارع "فج عطان"أعلنت شرطة المرور بأمانة العاصمة، إغلاق شارع فج عطان وسط صنعاء بعد انهيار الجسر الرابط بين ضفتيه. وأوضحت شرطة المرور في بيان مقتضب، مساء الأحد، أنها قامت بإغلاق كلي للحركة المرورية على شارع فج عطان بسبب انهيار الجسر الذي استهدفته غارات تحالف العدوان الأمريكي السعودي. ودعت سائقي المركبات إلى توخي الحيطة والحذر وإتخاذ المسارات البديلة.

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