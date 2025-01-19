أخبار اليمن : حالة الطقس: أجواء شديدة البرودة

حالة الطقس: أجواء شديدة البرودة
توقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر طقساً بارداً إلى شديد البرودة في عدد من المحافظات خلال الـ 24 ساعة القادمة.
وأفاد المركز في نشرته الجوية، بأنه من المتوقع أن يكون الطقس بارداً إلى شديد البرودة أثناء الليل والصباح الباكر في محافظات صعدة، عمران، صنعاء، ذمار والبيضاء.
ومن المحتمل أن يكون الطقس بارداً نسبياً إلى بارد في مرتفعات محافظات إب، تعز، الضالع، لحج وجنوب مأرب وغرب الجوف وصحارى وهضاب حضرموت وشبوة.
وأشار المركز إلى أن أدنى درجات الحرارة المسجلة في بعض محطات الرصد الجوي صباح اليوم جاءت على النحو الآتي: ذي ناعم - البيضاء: 1.2، عمران: 2.8، صنعاء: 3، ذمار: 3، إب: 7.5، سيئون: 8.1 درجات مئوية.
وحذر المواطنين في المرتفعات الجبلية والهضاب الداخلية خاصة كبار السن والأطفال والمرضى والعاملين أثناء الليل والصباح الباكر من الطقس البارد والشديد البرودة.
وحث المركز المزارعين على أخذ الاحتياطات اللازمة من آثار البرودة الشديدة.
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