برشلونة يعلن غياب داني أولمو عن مواجهة بنفيكا

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 19 يناير 2025 04:58 مساءً - أعلن نادي برشلونة، اليوم الأحد، عن إصابة نجمه الإسباني، داني أولمو، وغيابه عن المباراة المقبلة للفريق، أمام بنفيكا في دوري أبطال أوروبا.

وتعرض أولمو للإصابة أثناء مشاركته مع فريقه، أمس السبت، أمام خيتافي (1-1)، ضمن الجولة 20 من الدوري الإسباني.

وحسب ما ذكره النادي الكتالوني عبر موقعه الرسمي، فإن أولمو يعاني من إجهاد عضلي في ربلة الساق اليمنى.

ولم يحدد برشلونة موعد عودة أولمو للملاعب، ولكنه أكد أنه سيغيب عن المواجهة المقبلة أمام بنفيكا في الجولة السابعة من دوري أبطال أوروبا، الثلاثاء المقبل.