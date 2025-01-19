مبابي: إنه حلم .. وجميع اللاعبين هم قادة في ريال مدريد

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 19 يناير 2025 07:54 مساءً - عبر كيليان مبابي، نجم ريال مدريد، عن سعادته بعد فوز فريقه على لاس بالماس، بنتيجة 4-1، مساء اليوم، في الجولة 20 من الدوري الإسباني.

مبابي سجل هدفين من أهداف فريقه، وكان قريباً من التوقيع على أول “هاتريك” له مع الميرنجي لولا تدخل تقنية ال-VAR.

وقال النجم الفرنسي في تصريحات عقب المباراة: “كانت مباراة مهمة بالنسبة لنا، نعرف ما حدث بالأمس مع أتلتيكو مدريد وبرشلونة، أردنا الفوز وفزنا. إستقبال الهدف مبكراً أمر صعب لكن رد فعل الفريق كان جيداً”.

وأضاف: “لعبنا للأمام، بحثنا عن المساحات وسجلنا الكثير من الأهداف، أعتقد أن جميع مشجعي مدريد استمتعوا بالمباراة لأننا متصدرون”.

وإشار: “في الكأس لعبنا جيداً لكننا إرتكبنا أخطاء وذهبنا إلى الوقت الإضافي، لكن كانت لدينا الشخصية اللازمة للفوز”.

وعن هتاف جماهير “سانتياغو برنابيو” باسمه، علق قائلاً: “إنه حلم، أنا سعيد للغاية لأنني أنتمي إلى الفريق، ألعب بالطريقة التي أريد أن ألعب بها، بشخصيتي”.

وأكمل: “في ريال مدريد، جميع اللاعبين هم القادة، الأفضل في العالم موجودون هنا. علينا أن نكون متحدين لأن لدينا أشياء كثيرة لنفوز بها. بالتأكيد لم يكن الناس سعداء، لكن في النهايةلنكون متحدين وسنذهب مع جميع المدريديستا للحصول على الألقاب”.

وعن عودة دافيد ألابا، أتم: “إنه أمر لا يصدق، كنت أعرفه كمنافس، كان من الصعب جداً اللعب ضده، أعلم أنه كان من الصعب عليه أن يكون بعيداً عن الملاعب، لكننا سعداء جداً به، إنه رجل لا يصدق ويتمتع بالجودة. هو لاعب مهم بالنسبة لنا”.