مبابي يهدي ريال مدريد قمة الليغا

مبابي يهدي ريال مدريد قمة الليغاانفرد ريال مدريد بصدارة الدوري الإسباني لكرة القدم بفوزه على ضيفه لاس بالماس بنتيجة 4 ـ 1، مساء الأحد، ضمن منافسات الجولة العشرين من "الليغا".

فاجأ لاس بالماس الجميع بهدف مبكر أحرزه فابيو سيلفا بعد مرور 27 ثانية من بداية اللقاء ورد ريال مدريد بأربعة أهداف سجلها الفرنسي كيليان مبابي "ثنائية" وإبراهيم دياز ورودريغو وفيدريكو فالفيردي في الدقائق 18 و33 و36 و57.

وألغت تقنية حكم الفيديو المساعد (فار) ثلاثة أهداف أخرى لمبابي وجود بيلينغهام وفيدريكو فالفيردي نجوم الفريق المدريدي في الدقائق 43 و73 و86. وأكمل لاس بالماس اللقاء بعشرة لاعبين بعد طرد لاعبه بينيتو راميريز في الدقيقة 64.

ورفع ريال مدريد رصيده إلى 46 نقطة لينفرد بالصدارة مستفيدا من تعثر منافسيه أتلتيكو مدريد الثاني (44 نقطة) بالخسارة أمام ليغانيس بهدف نظيف وبرشلونة الثالث (39 نقطة) بالتعادل مع خيتافي بهدف لمثله أمس السبت.

في المقابل تلقى لاس بالماس خسارته الثانية تواليا والعاشرة في الدوري هذا الموسم، ليتجمد رصيده عند 22 نقطة في المركز الرابع عشر.

وفي مباراة أخرى حقق أتليتك بيلباو الفوز على سيلتا فيغو 2 ـ 1، ليرفع بيلباو رصيده إلى 39 نقطة في المركز الرابع ويتوقف رصيد فيغو عند 24 نقطة في المركز الـ13.