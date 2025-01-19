نشكركم على متابعتكم خبر دوري زين الكويتي (12): القادسية يستقبل العربي على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة
بسام محمد - أبوظبي في الأحد 19 يناير 2025 07:56 صباحاً - خاص- دوت الخليج
يفتتح فريقا القادسية والعربي، مباريات المرحلة الثانية عشرة من دوري زين الكويتي بكرة القدم، اليوم الأحد، الساعة 17:45 بتوقيت مكة المكرمة.
وتجري غداً، الإثنين، مباراتان، فيلعب خيطان مع الكويت الساعة 17:45، والتضامن مع السالمية الساعة 20:00.
وتُختتم مباريات هذه المرحلة يوم الثلاثاء، حيث يلعب الفحيحيل مع اليرموك الساعة 17:45، والنصر مع كاظمة الساعة 20:00.
ويتساوى الكويت والعربي في صدارة ترتيب فرق دوريي زين بـ 30 نقطة لكل منهما، يليهما القادسية والسالمية بـ 20 نقطة لكل منهما، والفحيحيل خامساً بـ 17 نقطة.