دوري زين الكويتي (12): القادسية يستقبل العربي

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 19 يناير 2025 07:56 صباحاً - خاص- دوت الخليج

يفتتح فريقا القادسية والعربي، مباريات المرحلة الثانية عشرة من دوري زين الكويتي بكرة القدم، اليوم الأحد، الساعة 17:45 بتوقيت مكة المكرمة.

وتجري غداً، الإثنين، مباراتان، فيلعب خيطان مع الكويت الساعة 17:45، والتضامن مع السالمية الساعة 20:00.

وتُختتم مباريات هذه المرحلة يوم الثلاثاء، حيث يلعب الفحيحيل مع اليرموك الساعة 17:45، والنصر مع كاظمة الساعة 20:00.

ويتساوى الكويت والعربي في صدارة ترتيب فرق دوريي زين بـ 30 نقطة لكل منهما، يليهما القادسية والسالمية بـ 20 نقطة لكل منهما، والفحيحيل خامساً بـ 17 نقطة.