كأس الكونفدرالية الإفريقية- المجموعة الأولى: القسنطيني في ضيافة سيمبا

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 19 يناير 2025 10:59 صباحاً - خاص- دوت الخليج

تجري اليوم، الأحد، مباراتا الجولة السادسة والأخيرة في المجموعة الأولى من مسابقة كأس الكونفدرالية الإفريقية بكرة القدم، فيلتقي سيمبا التنزاني مع الرياضي القسنطيني الساعة 16:00 بتوقيت مكة المكرمة، والصفاقسي التونسي مع أونزي برافوش من أنغولا بنفس التوقيت.

ترتيب المجموعة الأولى قبل مباراتي اليوم

1- الرياضي القسنطيني: 12 نقطة (12-4)- تأهل إلى ربع النهائي

2- سيمبا: 10 نقاط (6-4)- تأهل إلى ربع النهائي

3- أونزي برافوش: 7 نقاط (7-10)- ودع البطولة

4- الصفاقسي: دون نقاط (3-10)- ودع البطولة