نشكركم على متابعتكم خبر كأس الكونفدرالية الإفريقية- المجموعة الأولى: القسنطيني في ضيافة سيمبا على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة
بسام محمد - أبوظبي في الأحد 19 يناير 2025 10:59 صباحاً - خاص- دوت الخليج
تجري اليوم، الأحد، مباراتا الجولة السادسة والأخيرة في المجموعة الأولى من مسابقة كأس الكونفدرالية الإفريقية بكرة القدم، فيلتقي سيمبا التنزاني مع الرياضي القسنطيني الساعة 16:00 بتوقيت مكة المكرمة، والصفاقسي التونسي مع أونزي برافوش من أنغولا بنفس التوقيت.
ترتيب المجموعة الأولى قبل مباراتي اليوم
1- الرياضي القسنطيني: 12 نقطة (12-4)- تأهل إلى ربع النهائي
2- سيمبا: 10 نقاط (6-4)- تأهل إلى ربع النهائي
3- أونزي برافوش: 7 نقاط (7-10)- ودع البطولة
4- الصفاقسي: دون نقاط (3-10)- ودع البطولة