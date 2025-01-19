الفازلين للتخلص من شعر العانة بشكل نهائي في دقائق معدودة

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رياض - احمد صلاح - الفازلين للتخلص من شعر العانة هل هذا من الممكن هناك العديد من خبراء التجميل يؤكدون أن الفازلين لديه القدرة على إزالة شعر العانة بدون الشعور بألم بالإضافة إلى أنه يعمل على التخلص من اسمرار المنطقة الحساسة، حيث أن أغلب النساء يرغبن في التخلص من اللون الداكن في منطقة العانة، كما أنهن يعانين من الألم في كل مرة يقومون فيها بإزالة الشعر.

الفازلين للتخلص من شعر العانة

يعتبر الفازلين من المواد التي يتم استخدامها في إزالة شعر العانة بشكل نهائي، كما أنه يدخل في العديد من الوصفات الطبيعية كمكون أساسي ومن تلك الوصفات ما يلي:

مكونات وصفة الفازلين

فازلين (بمقدار ملعقة صغيرة).

حليب سائل (بمقدار ثلاثة ملاعق صغيرة).

مسحوق الكركم (بمقدار نصف ملعقة).

حمص مطحون (بمقدار ملعقة كبيرة).

طريقة الاستخدام

يتم خلط كافة المكونات السابقة ووضعها في وعاء من أجل الحصول على عجينة متماسكة، ثم نقوم بوضعها على المنطقة التي نرغب في إزالة الشعر منها، وينبغي أن تقومي بفرد العجينة في اتجاه نمو الشعر، واتركيها حتى تجف تماماً، وبعد ذلك قومي بنزعها عكس نمو الشعر، وذلك للتخلص من كافة الشعر الموجود في تلك المنطقة، وبعدها قومي بغسل المكان بماء بارد، وتنشيفه جيداً.

وصفة نبات السعد مع الفازلين

يمكنك أيضاً التخلص من الشعر الزائد من خلال من خلال استخدام نبات السعد كل ما عليكِ القيام به هو وضع نبات السعد مع كمية من الفازلين وخلطهم جيداً وذلك للحصول على خليط متجانس، ثم قومي بتوزيعهم جيداً على المكان الذي ترغبين فيه من التخلص من الشعر وغسله بالماء الدافئ.

فوائد الفازلين في التخلص من الشعر