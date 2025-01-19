مال وأعمال

محرم هلال: التراخيص الإلكترونية تدعم الاستثمار وتوفر الوقت…

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  • محرم هلال: التراخيص الإلكترونية تدعم الاستثمار وتوفر الوقت… 7/10
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نعرض لكم الان تفاصيل خبر محرم هلال: التراخيص الإلكترونية تدعم الاستثمار وتوفر الوقت… من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الأحد 19 يناير 2025 05:15 مساءً - فاطمة أبو زيد _ قال الدكتور محرم هلال رئيس اتحاد المستثمرين ورئيس مجموعة سوبريم القابضة، أن التحديات التي تواجه الشركات للحصول على التراخيص، تتمثل في: تعقيد الإجراءات التقليدية وبطئها، بسبب البيروقراطية وتعدد الخطوات المطلوبة؛ ما يؤدي إلى إهدار الوقت والجهد.

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وأشار هلال في تصريحات خاصة لجريدة دوت الخليج، إلى أن أبرز التحديات أثناء إصدار أو تجديد التراخيص تشمل تعدد الوثائق المطلوبة، وطول فترة الانتظار، وعدم وضوح الإجراءات والمتطلبات، فضلًا عن الحاجة إلى التنقل بين عدة جهات حكومية.

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تصميم واجهة سهلة الاستخدام يعزز فعالية منصة التراخيص

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وأضاف رئيس اتحاد المستثمرين أن التعامل مع منصات إلكترونية للحصول على التراخيص قد يكون إيجابيًّا إذا كانت المنصة سهلة الاستخدام وسريعة الأداء، إلا أن بعض المنصات تواجه مشكلات مثل بطء الاستجابة أو عدم وضوح الخطوات.

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وأكد هلال أن منصة التراخيص الإلكترونية يمكن أن تحقق مزايا عدة، مثل: تقليل الوقت اللازم لإصدار التراخيص، وتوحيد الإجراءات في مكان واحد، وتقليل الأخطاء البشرية، وإتاحة متابعة الطلبات بشكل لحظي.

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وأوضح أن المنصة يجب أن تتضمن خدمات أساسية لتسهيل العمل، من بينها: خاصية الدفع الإلكتروني للرسوم، وخدمة التتبع الفوري لحالة الطلب، وقائمة مرجعية بالمستندات المطلوبة لكل ترخيص، مع إمكانية تحميل المستندات إلكترونيًا.

وشدد هلال على أهمية دعم العملاء لضمان سرعة حل المشكلات الفنية، وتقديم استفسارات واضحة حول الإجراءات، داعيًا إلى تصميم واجهة مستخدم بسيطة ومباشرة، مع توفير دليل استخدام شامل وتحديث دوري للمنصة بناءً على ملاحظات المستخدمين.

وأوضح أن التكامل مع أنظمة إلكترونية أخرى مثل الضرائب والسجل التجاري سيقلل من تكرار إدخال البيانات ويجعل العملية أكثر سلاسة وكفاءة، مشددًا على ضرورة توفير أعلى معايير الأمان لحماية بيانات المستثمرين من التهديدات السيبرانية.

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وأشار هلال إلى أن أتمتة العمليات باستخدام الذكاء الاصطناعي يمكن أن تقلل الأخطاء وتعزز الشفافية من خلال التحقق من صحة المستندات وتقليل التدخل البشري في الإجراءات.

وأضاف أن تطوير المنصة مستقبلًا يمكن أن يشمل تقديم استشارات قانونية متعلقة بالتراخيص، وتحليلات حول أداء الأعمال، وربط مباشر بخدمات مثل الكهرباء والمياه للأنشطة الصناعية.

ضرورة حماية بيانات المستثمرين لتجنب التهديدات السيبرانية

وأكد هلال أن تحسين التواصل بين الشركات والجهات الحكومية يتطلب إنشاء خاصية للدردشة المباشرة، مع توفير منصة لتقديم الشكاوى والاقتراحات.

ويعتقد أن المنصة الإلكترونية ستسهم في تحسين مناخ الأعمال من خلال تقليل التكلفة والوقت اللازمين للإجراءات، وزيادة الشفافية والثقة بين المستثمرين والحكومة.

ونوه بأن المنصة ستشجع المستثمرين الأجانب على دخول السوق المصرية، إذ ستظهر مصر كوجهة استثمارية أكثر كفاءة وشفافية، مما يعزز ثقة المستثمرين الأجانب، مع ضرورة تأمين المنصة لتجنب تسرب البيانات وحماية المستثمرين من الاحتيال.

وأعرب محرم هلال عن تفاؤله بمستقبل التراخيص الإلكترونية في مصر إذا جرى تطبيقها بشكل احترافي، مشيرًا إلى أن دور القطاع الخاص يتمثل في تقديم الدعم الفني والخبرات، والتعاون في تطوير المنصة، ونشر ثقافة التعامل الإلكتروني بين العاملين والمستثمرين.

 

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أحمد ابراهيم

أحمد ابراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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