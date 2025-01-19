من هي الفنانة الأكثر أناقة في “Joy Awards”؟

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 19 يناير 2025 07:54 مساءً - لم تقتصر المنافسة في النسخة الخامسة من حفل Joy Awards لعام 2025، الذي أقيم في العاصمة السعودية الرياض، على الأعمال الفنية من أفلام ومسلسلات وأغانٍ فحسب، بل شهدت أيضًا تنافسًا قويًا في مجال الجمال والأناقة بين عدد من نجمات الفن اللواتي تبارين في اختيار إطلالات مميزة.

اختارت الفنانات أزياء فريدة تجمع بين الألوان العصرية والتصاميم المبتكرة، حيث كانت ألوان الأحمر والأسود والذهبي هي السائدة في معظم الفساتين.

تألقت ياسمين صبري بفستان أسود مزين بالورود اللامعة، بتصميم مكشوف الأكتاف، من تصميم المصمم اللبناني جان بيار خوري، ونسقت معه مجوهرات من “شوبارد”.

تتوافق إطلالة ياسمين مع ما عُرفت به مؤخرًا من فساتين محتشمة لا تفرط في الإثارة أو الجرأة، مع التركيز على إبراز أنوثتها بعيدًا عن “الترند”.

أما النجمة أصالة نصري، فقد اختارت إطلالة كلاسيكية مصنوعة من المخمل باللون الأحمر الداكن، من تصميم اللبناني نيكولا جبران، مما نال إعجاب متابعيها الذين وصفوا إطلالتها بـ”الرائعة”.