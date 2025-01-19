كيف تثبتي مكياج عينيكِ طوال اليوم؟ أسرار للحفاظ على الكحل ثابتًا ومتألقًا

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 19 يناير 2025 09:57 مساءً - هل تعانين من ذوبان الكحل وتلطيخ مكياج عينيكِ بسرعة؟ لا تقلقي، هناك حلول بسيطة وفعالة للحفاظ على مكياج عينيكِ مثاليًا طوال اليوم. في هذا المقال، سنشارككِ أفضل النصائح والحيل لضمان ثبات الكحل ومنع تلطخه، مستوحاة من خبراء التجميل.

أسرار للحصول على كحل ثابت:

التحضير المثالي:

تنظيف عميق: قبل وضع أي مكياج، تأكدي من تنظيف بشرتك جيدًا وإزالة أي آثار لزيوت طبيعية أو مكياج قديم.

برايمر الجفون: استخدمي برايمر خاص بالجفون لخلق قاعدة مثالية للكحل وظل العيون، فهو يساعد على تثبيتهما ومنع تجمع الزيوت.

البودرة الشفافة: طبقة رقيقة من البودرة الشفافة فوق البرايمر تعمل كحاجز وقائي وتساعد على تثبيت الكحل لفترة أطول.

اختيار المنتجات المناسبة:

الكحل المقاوم للماء: يعتبر الكحل المقاوم للماء هو الخيار الأفضل للحصول على ثبات طويل الأمد، ولكن احرصي على عدم الضغط بقوة عند استخدامه.

الكحل الجل والكحل السائل: يتميزان بثبات عالٍ، ولكن يتطلبان مهارة أكبر في الاستخدام.

تقنيات التطبيق:

طبقات رقيقة: بدلاً من وضع طبقة سميكة من الكحل دفعة واحدة، طبقي طبقات رقيقة ومتتالية مع ترك كل طبقة تجف قبل إضافة طبقة أخرى.

البودرة الشفافة مرة أخرى: بعد الانتهاء من رسم خط الكحل، ضعي طبقة رقيقة من البودرة الشفافة فوقه لتثبيته بشكل أفضل.

ظل عيون مطابق: استخدمي ظل عيون بلون قريب من لون الكحل وطبقيه فوق خط الكحل لتثبيته.

اللمسة النهائية:

الماسكارا: إضافة الماسكارا تساعد على تثبيت الكحل وتعطي رموشكِ مظهرًا أكثر كثافة وجاذبية.

نصائح إضافية:

اختاري نوع الكحل المناسب لنوع بشرتك: إذا كانت بشرتك دهنية، فالكحل المقاوم للماء هو الخيار الأمثل.

لا تفركي عينيكِ: تجنبي فرك عينيكِ بقوة، فهذا قد يؤدي إلى تلطيخ الكحل.

استخدمي مناديل ماكياج: احملي معكِ دائمًا مناديل ماكياج لإزالة أي تلطيخ طارئ.

باتباع هذه النصائح البسيطة، يمكنكِ الاستمتاع بمكياج عيون مثالي يدوم طوال اليوم.