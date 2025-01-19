النوم على وزن مثالي: روتين ليلي لتحقيق هدفك

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 19 يناير 2025 07:56 صباحاً - متابعة- بتول ضوا

هل تبحث عن طرق سهلة وفعالة لخسارة الوزن؟ قد يكون تغيير بعض العادات البسيطة بعد العشاء هو المفتاح لتحقيق هدفك. لا تتطلب هذه العادات مجهودًا كبيرًا، ولكن لها تأثير كبير على صحتك ووزنك.

التمثيل الغذائي: يبدأ التمثيل الغذائي في التباطؤ خلال الليل، لذا فإن ما تتناوله قبل النوم يؤثر بشكل مباشر على تخزين الدهون.

الهضم: تناول وجبة دسمة قبل النوم يضع ضغطًا على الجهاز الهضمي ويؤثر على نوعية النوم.

الشعور بالانتفاخ: قد يؤدي تناول الأطعمة الخاطئة قبل النوم إلى الشعور بالانتفاخ وعدم الراحة.

تجنب الأطعمة الدسمة والمشروبات الغازية: اختر بدائل صحية مثل الفواكه والخضروات والزبادي قليل الدسم.

الحد من تناول الكربوهيدرات: قلل من تناول الأرز والمعكرونة والخبز الأبيض، وركز على الخضروات الغنية بالألياف.

شرب الماء بكثرة: الماء يساعد على الشعور بالشبع ويحسن عملية الهضم.

ممارسة تمارين خفيفة: حتى المشي لمدة 15 دقيقة يمكن أن يحفز عملية الأيض.

الابتعاد عن الشاشات: الضوء الأزرق المنبعث من الشاشات يعطل هرمون الميلاتونين المسؤول عن النوم.

تناول وجبة خفيفة صحية: إذا شعرت بالجوع، تناول قطعة فاكهة أو حفنة من المكسرات.

الحصول على قسط كافٍ من النوم: النوم الجيد يساعد على تنظيم الهرمونات المسؤولة عن الشهية.

تجنب تناول الطعام قبل النوم مباشرة: اترك فاصل زمني ساعتين على الأقل بين العشاء والنوم.

الاسترخاء: مارس تقنيات الاسترخاء مثل اليوجا أو التأمل لتقليل التوتر.