تعرف على وصفة المنسف الأردني خطوة بخطوة

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 19 يناير 2025 09:57 مساءً - هل تبحثين عن طريقة سهلة وسريعة لتحضير طبق المنسف الأردني الشهير؟ لا تبحثي أكثر! في هذا المقال، سنقدم لكِ وصفة خطوة بخطوة لتحضير المنسف الأردني بطريقة الشيف مي صيام، مع مكونات صحية وخفيفة.

المنسف هو طبق عربي تقليدي، يُعتبر من أشهى الأطباق في المطبخ الأردني، ويتميز بمذاقه اللذيذ وقيمته الغذائية العالية. يتكون المنسف بشكل أساسي من الخبز المجفف واللحم أو الدجاج، ويقدم عادة مع الأرز واللبن.

المكونات الأساسية:

الخبز: يُفضل استخدام خبز عربي مجفف أو خبز التورتيلا.

اللحم: لحم الضأن أو اللحم البقري أو الدجاج.

الأرز: الأرز البسمتي.

اللبن: لبن زبادي أو لبن رائب.

البهارات: كمون، كزبرة، قرفة، هيل، فلفل أسود.

بصل، ثوم، زيت نباتي، زبدة.

طريقة التحضير:

نقع الخبز: قطع الخبز إلى قطع صغيرة ونقعه في الماء الدافئ.

تجهيز اللحم: تقطيع اللحم وتقليته في الزيت مع البصل والثوم والبهارات.

سلق الأرز: غسل الأرز وسلقه في ماء مملح.

تجميع المكونات: وضع الخبز المنقوع واللحم المطهي والأرز المسلوق في قدر.

إضافة اللبن: سكب اللبن الزبادي على المزيج وتقليبه جيداً.

التقديم: تقديم المنسف ساخناً، ويمكن تزيينه بالبصل الأخضر والمكسرات.

نصائح إضافية:

اختيار اللحوم: يمكن استخدام أي نوع من اللحوم، ولكن لحم الضأن يعتبر الأكثر تقليدية في المنسف.

البهارات: يمكن تعديل كمية و أنواع البهارات حسب الرغبة.

اللبن: يمكن استخدام اللبن الزبادي أو اللبن الرائب، ويُفضل أن يكون اللبن كامل الدسم.

التقديم: يُقدم المنسف عادة في أطباق عميقة، ويمكن تزيينه بالصنوبر أو اللوز.