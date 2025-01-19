مرموش يخضع للكشف الطبى فى مانشستر سيتى غدا والإعلان الثلاثاء أو الأربعاء

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 19 يناير 2025 10:32 مساءً - يسافر نجم منتخب مصر، عمر مرموش، إلى مدينة مانشستر غدًا لإجراء الفحص الطبي مع نادي مانشستر سيتي، حيث من المنتظر أن يبدأ الفحص الطبي في وقت مبكر من صباح يوم غد الإثنين.

ووفقا لما ذكره مراسل شبكة "سكاي سبورت ألمانيا: فلوريان بليتنبيرج، ففي حال سارت الأمور كما هو مخطط لها، فإن الصفقة قد تُختتم رسميًا يوم الثلاثاء أو الأربعاء المقبلين، ويتم الإعلان رسميا عنها.

ووافق مانشستر سيتي على دفع 75 مليون يورو، بالإضافة إلى 5 ملايين يورو إضافية كمكافآت، مقابل ضم المتألق عمر مرموش، كما سيحصل اللاعب على راتب سنوي يتراوح بين 16 و17 مليون يورو، ما يعادل 10 ملايين يورو صافية.

ومؤخرا، حرص النجم المصري عمر مرموش على توديع جماهير ناديه إينتراخت فرانكفورت الألماني، عقب مواجهة بوروسيا دورتموند في الدوري الألماني مساء الجمعة، مع قرب رحيله نحو مانشستر سيتي.

ودخل عمر مرموش إلى أرضية الملعب عقب الفوز على بوروسيا دورتموند، بثنائية نظيفة، وصافح جميع لاعبي الفريق وذهب إلى الجماهير من أجل وداعها قبل الرحيل نحو مانشستر سيتي، حيث ظهرت عليه علامات التأثر والبكاء.

وكان عمر مرموش قد غاب عن مواجهة الجمعة، بعد تأكيد النادي على مفاوضاته مع مانشستر سيتي بشأن انتقال المهاجم المصري خلال الميركاتو الحالي.