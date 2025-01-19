أخبار اليمن : احزاب التحالف تنعي رحيل اللواء الكبسي

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احزاب التحالف تنعي رحيل اللواء الكبسي

نعت احزاب التحالف الوطني الدكتور محمد عبدالله الكبسي عضو مجلس الشوري الامين العام المساعد لحزب البعث العربي التقدمي والذي وافاه الاجل بعد مسيرة حافلة بالعمل الوطني والحزبي والتفاعلات الايجابيه مع مختلف قضايا وطنه وتطلعات شعبه. احزاب التحالف تنعي رحيل اللواء الكبسينعت احزاب التحالف الوطني الدكتور محمد عبدالله الكبسي عضو مجلس الشوري الامين العام المساعد لحزب البعث العربي التقدمي والذي وافاه الاجل بعد مسيرة حافلة بالعمل الوطني والحزبي والتفاعلات الايجابيه مع مختلف قضايا وطنه وتطلعات شعبه. واشاد بيان النعي بمناقب وماثر الفقيد الوطنيه والقومية وبادواره اللافتة في خدمة وطنه والتعبير الامثل في ترسيخ تطلعاته وترسيخ مختلف القيم الحضارية والانسانية والمجتمعية. واكد بيان النعي ان مناقب الفقيد ستضل دروسا ملهمة في البذل والتضحية والتفاني خدمة الوطن والامة ، كما عبّر البيان عن خالص العزاء والمواساه لاسرة الفقيد الكبسي والدعاء له بالمغفرة والرحمة وان يلهم اهله وذويه واصدقائه الصبر والسلوان

"انا لله وانا اليه راجعون"



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