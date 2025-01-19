نعرض لكم الان تفاصيل خبر محمد المهندس: تسريع إجراءات التراخيص ضرورة لدعم الصناعة وجذب… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأحد 19 يناير 2025 06:15 مساءً - فاطمة أبو زيد _ قال محمد المهندس رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات المصرية ورئيس مجلس إدارة شركة المصانع الميكانيكية، إن بطء إجراءات الحصول على التراخيص وتجديدها من أبرز التحديات التي تواجه الشركات.

وشدد المهندس في تصريحات لجريدة دوت الخليج، على ضرورة إصدار التراخيص في أقل من 24 ساعة؛ لضمان دعم الصناعة وتسريع تنفيذ المشروعات.

وأضاف أن الرخصة شهادة ميلاد أي مصنع، خاصة في قطاع الصناعات الهندسية الذي يعتمد على التوسع السريع للمشروعات لتحقيق النمو.

ضرورة حماية أمن قاعدة البيانات والمعلومات الشخصية للمستخدمين

وأكد أن انتعاش الصناعة يعتمد بشكل كبير على الإسراع في التخلص من البيروقراطية التي تعيق تنفيذ المشروعات.

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وأشار محمد المهندس إلى ضرورة توفير أدوات متطورة داخل المنصة الإلكترونية، بما يشمل برامج تكنولوجية متقدمة تسهم في تطوير المنظومة الرقمية وتعزيز التحول الرقمي.

كما نبّه إلى أهمية توفير رقم ساخن لدعم العملاء، وبخاصة أصحاب المصانع، لحل المشكلات المتعلقة برفع المستندات.

وأوضح أن عددًا كبيرًا من العملاء يفتقرون إلى الخبرة الكافية في التعامل الإلكتروني وتحويل المستندات الرقمية، مما يستدعي وجود دعم فني مباشر لضمان سلاسة العمليات.

وأكد أن تحقيق الشمول المالي في جميع المحافظات سيكون له تأثير كبير على تعميق التصنيع المحلي وتقليل الاعتماد على الواردات، مما يعزز نمو قطاع الصناعات الهندسية.

وشدد المهندس على أن المنصة تحتاج إلى دراسة شاملة لكل جوانبها قبل تفعيلها، بما في ذلك أمن قاعدة البيانات وحماية معلومات المستخدمين.

أهمية توفير دعم فني مباشر لضمان سلاسة التعامل مع المنصة

ويرى رئيس غرفة الصناعات الهندسية أن إدارة المنصة يجب أن تبقى تحت إشراف الحكومة؛ باعتبارها مسؤولية حكومية بالأساس.

وأضاف أن تفعيل المنصة الإلكترونية سيجذب مزيدًا من المستثمرين الأجانب، ويسهم في إنعاش المشروعات الصناعية ودعم الاقتصاد الوطني.

ودعا وسائل الإعلام إلى تسليط الضوء على القطاع الصناعي، لا سيما الصناعات الهندسية، والتركيز على التحديات التي تواجه المصنعين لنقل صورة دقيقة عن الواقع وتحفيز الاستثمار.

كما أكد أهمية اقتراب الإعلام من المصانع ومتابعة التحديات التي تواجهها، لتقديم صورة شاملة عن احتياجات القطاع الصناعي ومتطلباته المستقبلية.