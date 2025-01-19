نعرض لكم الان تفاصيل خبر وزارة الاستثمار تستضيف فعاليات منتدى الأعمال المصري النيجيري… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأحد 19 يناير 2025 12:19 مساءً - استضافت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، فعاليات منتدى الأعمال المصري النيجيري المشترك والذى عقد تحت عنوان” الشراكة المصرية النيجيرية: إطلاق آفاق الازدهار المشترك عبر التجارة والاستثمار”، ويمثل المنتدى خطوة استراتيجية نحو تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، ويمهد الطريق لتحقيق نمو في مجالي التجارة والاستثمار على مستوى القارة الإفريقية.

وذلك بحضور المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، وعلاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، إلى جانب السفير يوسف ميتاما توجار وزير الخارجية النيجيري، وأبوبكر كياري، وزير الزراعة والأمن الغذائي النيجيري، وجوزيف أوتسيف وزير الري والمياه النيجيري، بالإضافة إلى محمد لير، رئيس الجانب النيجيري في مجلس الأعمال المشترك، والدكتور وليد جمال الدين، رئيس الجانب المصري بمجلس الأعمال المشترك، وأحمد البديوى، رئيس قطاع الترويج بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والوزير المفوض التجاري فاضل يعقوب، مدير إدارة أفريقيا بجهاز التمثيل التجاري.

وأكد المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية على أهمية تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر ونيجيريا، مشيرًا إلى أن هذه العلاقات، التي بدأت دبلوماسيًا منذ عام 1961، تتسم بالاحترام المتبادل والطموحات المشتركة.

وأشار الخطيب إلى أن مصر ونيجيريا هما أكبر دولتين في القارة الإفريقية، وأن تعاونهما يشكل حجر الزاوية لتعزيز التنمية الاقتصادية والتجارية في القارة، لافتا إلى أهمية تعزيز الجهود المشتركة لزيادة معدلات التجارة بين البلدين.

وأوضح الوزير أن مصر استثمرت بشكل كبير في بنيتها التحتية خلال العقد الماضي، في مشروعات تشمل شبكات الطرق، والمدن الجديدة، والموانئ، والطاقة، لافتا إلى أن الاقتصاد المصري أصبح جاهزًا لقيادة القطاع الخاص لعملية التنمية الاقتصادية وتعزيز التجارة والاستثمارات.

تابعنا على | Linkedin | instagram

كما دعا الخطيب المستثمرين النيجيريين إلى الاستفادة من البنية التحتية المتطورة في مصر وكذا الاتفاقيات التجارية التي تتيح الوصول إلى أسواق تضم أكثر من 70 دولة، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي، والدول العربية، والكوميسا، والميركوسور، مشددا على ضرورة الاستفادة من اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية لتعزيز التجارة بين الدول الإفريقية.

وأكد الوزير أن الوزارة تعمل على إنشاء مراكز لوجستية في دول رئيسية بالقارة، ومن بينها دولة نيجيريا، بالإضافة إلى تسهيل العمليات المصرفية ودعم برامج ضمان الصادرات لتعزيز التجارة مع دول القارة الأفريقية.

ومن جانبه قال الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة أن مصر ونيجيريا ترتبطان بعلاقات ثنائية تاريخية، مشيرا إلى أهمية تعزيز الجهود المشتركة لزيادة معدلات الاستثمارات المشتركة والتجارة البينية بين البلدين خلال المرحلة المقبلة وبما يسهم في تحقيق المصلحة المشتركة للاقتصادين المصري والنيجيري على حد سواء.

وأشار عبد العاطى إلى فرص الاستثمار المشترك بين البلدين لاسيما في مجالات الطاقة، والطاقة المتجددة، والتعدين، والبترول والغاز، والانشاءات، ومشروعات البنية التحتية، وإدارة المياه، واستصلاح الأراضي والنقل واللوجستيات، مشيرا إلى الإرادة السياسية للبلدين لدفع العلاقات الثنائية بين البلدين لمستويات متميزة.

من ناحيته رحب علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بالسادة الوزراء من دولة نيجيريا الشقيقة وقال إن التعاون بين البلدين الشقيقين من الممكن أن يشمل تشجيع الاستثمار والتبادل التجاري والتقني وتأمين الغذاء ومواجهة التحديات مثل تعداد السكان وكذلك التغيرات المناخية التي لها انعكاسات سلبية على الزراعة وكذلك تقديم الخبرات والسيطرة على الآفات العابرة للحدود.

وأكد وزير الزراعة كذلك على دعم القطاع الخاص في البلدين وتشجيعه للاستثمار في مجال الزراعة والأمن الغذائي، كما أشار إلى تجربة مصر في مجال التمويل الزراعي.

ومن جهته أكد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري حرص مصر على تبادل الخبرات المائية مع دولة نيجيريا ونقل الخبرات المصرية الكبيرة في مجال حوكمة المياه لدولة نيجيريا، لافتا إلى أن الدولة تطبق تكنولوجيات متقدمة لإدارة منظومة المياه في مصر.

وقال أبو بكر كياري وزير الزراعة والأمن الغذائي النيجيري إن بلاده ملتزمة بزيادة الإنتاج الزراعي، خاصة في المحاصيل الأساسية والتي تعد من الركائز الأساسية لتحقيق الأمن الغذائي ودعم النمو الاقتصادي.

وأضاف الوزير أن نيجيريا تسعى للاستفادة من الخبرات المصرية والتقنيات المتقدمة والمنخفضة التكلفة في مجالات الزراعة والري، مشيرًا إلى أن مصر تتمتع بمكانة إقليمية كمركز تجاري وشبكة قوية يمكنها تسهيل تصدير المنتجات الزراعية النيجيرية إلى الأسواق العالمية.

وأوضح الوزير أن التعاون مع مصر يمثل فرصة كبيرة لتعميق الشراكة في مجالات مثل أنظمة الري، والممارسات الزراعية المستدامة، ومواجهة التحديات المرتبطة بتغير المناخ. مشيدا بالتعاون القائم بين نيجيريا وشركة طنطا موتورز المصرية في مجال ميكنة الزراعة، واصفًا هذا التعاون بأنه نموذج ناجح يعكس الإمكانيات الكبيرة للعلاقات الثنائية بين البلدين.

وأكد أحمد البديوي، رئيس قطاع الترويج بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة الى أهمية تعزيز العلاقات الاقتصادية بين مصر ونيجيريا وخلق فرص مشتركة للنمو، مشيرًا إلى الجهود المبذولة لخفض الرسوم الجمركية بين البلدين بهدف زيادة معدلات التبادل التجاري بين البلدين.

وأشار الوزير المفوض التجاري فاضل يعقوب مدير إدارة أفريقيا بجهاز التمثيل التجاري إلى ضرورة توطيد علاقات الاستثمار والتعاون الاقتصادي بين مصر ونيجيريا، مؤكدًا على أهمية تعزيز الشراكات الاقتصادية بين البلدين.

ودعا يعقوب إلى أهمية استمرار التعاون للاستفادة من الإمكانات غير المستغلة لصالح الطرفين، بما يساهم في تحقيق التكامل الاقتصادي بين مصر ونيجيريا، مشيرا إلى أهمية التركيز على القطاعات ذات الأولوية الاستثمارية، مثل الزراعة، والصناعة، والتكنولوجيا.

وقد شهد الوزراء توقيع عدد من مذكرات التفاهم بين البلدين في عدد من المجالات محل الاهتمام المشترك بالبلدين.