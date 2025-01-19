"روسيا هتتجنن عليها!"..العشبة الجبارة التي أعادت الأمل والحياة للعجائز… موجودة في كل منزل دون أن تعلم الكنز العجيب الذي تحتويه.!

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رياض - احمد صلاح - تعاني العديد من النساء من مشكلات الشعر مثل التساقط والتقصف، ما يدفعهن للبحث عن حلول طبيعية لتحسين صحة الشعر دون اللجوء إلى المنتجات الكيميائية الضارة، ومن بين هذه الحلول تأتي وصفة إكليل الجبل، التي تعرف بخصائصها المميزة لتعزيز نمو الشعر وتحسين كثافته، إذ تساعد هذه العشبة الطبيعية في تحفيز الدورة الدموية وتغذية بصيلات الشعر بشكل فعال.

مكونات وصفة إكليل الجبل للشعر

لتحضير وصفة إكليل الجبل الفعّالة، ستحتاجين إلى المكونات التالية:

ملعقة كبيرة من زيت إكليل الجبل.

ملعقة كبيرة من زيت الحلبة.

ملعقة من جل الصبار.

طريقة التحضير والاستخدام

تحضير الخليط:

في وعاء صغير، اخلطي زيت إكليل الجبل مع زيت الحلبة وجل الصبار، وامزجيهم جيدًا حتى تحصلي على خليط متجانس.

تحضير الشعر:

اغسلي شعرك جيدًا بالماء الفاتر للتأكد من نظافته وجفاف أي شوائب أو زيوت زائدة.

تطبيق الخليط:

وزعي الخليط على فروة الرأس والشعر، وابدئي من الجذور وصولًا إلى الأطراف.

التدليك:

قومي بتدليك فروة الرأس بحركات دائرية لمدة 6 دقائق لتحفيز الدورة الدموية وزيادة امتصاص المكونات.

الانتظار والغسل:

اتركي الخليط على شعرك لمدة نصف ساعة، ثم اغسليه بالماء الفاتر.

فوائد إكليل الجبل للشعر