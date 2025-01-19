تعرف على الفوائد مذهلة لشرب القهوة غير المحلاة

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 19 يناير 2025 05:56 مساءً - أثبتت دراسة حديثة أن شرب القهوة غير المحلاة قد يكون مفتاحًا لصحة دماغ أفضل. فوفقًا للبحث، فإن الأشخاص الذين يتناولون القهوة السوداء بانتظام هم أقل عرضة للإصابة بمرض الزهايمر، والخرف، ومرض باركنسون.

ما الذي يجعل القهوة السوداء بهذه الفائدة؟

مضادات الأكسدة القوية: تحتوي القهوة السوداء على كمية كبيرة من مضادات الأكسدة التي تحمي خلايا الدماغ من التلف.

تحسين الوظائف الإدراكية: تساعد القهوة السوداء على تحسين الذاكرة والتركيز والانتباه.

حماية عصبية: تعمل القهوة على تقليل الالتهابات في الدماغ، مما يقلل من خطر الإصابة بالأمراض العصبية التنكسية.

تنظيم سكر الدم: تساعد القهوة السوداء على تنظيم مستويات السكر في الدم، مما يحمي الدماغ من الأضرار الناجمة عن ارتفاع السكر.

كيف أجريت الدراسة؟

تم تحليل بيانات أكثر من 200 ألف مشارك في دراسة واسعة النطاق. وجدت الدراسة أن الأشخاص الذين شربوا القهوة السوداء بانتظام كانوا أقل عرضة بنسبة تصل إلى 43% للوفاة بسبب أمراض الدماغ مقارنة بغير الشاربين.

لماذا لا تحقق القهوة المحلاة نفس الفوائد؟

السكر المضاف إلى القهوة يلغي العديد من فوائدها الصحية. فالسكر يزيد من الالتهاب في الجسم، ويؤثر سلبًا على وظائف الدماغ، ويسبب تقلبات في مستويات السكر في الدم، مما يؤدي إلى الشعور بالتعب والقلق.

فوائد أخرى للقهوة السوداء:

زيادة الطاقة: يحفز الكافين في القهوة الجهاز العصبي، مما يزيد من اليقظة والطاقة.

حماية القلب: تساعد القهوة السوداء على تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

تحسين المزاج: يرتبط شرب القهوة السوداء بانخفاض خطر الإصابة بالاكتئاب.

نصائح للاستمتاع بالقهوة السوداء:

ابدأ بكميات قليلة: إذا كنت جديدًا على شرب القهوة السوداء، ابدأ بكميات قليلة وزدها تدريجيًا.

جرب أنواعًا مختلفة: هناك العديد من أنواع القهوة السوداء، يمكنك تجربة الأنواع المختلفة لاختيار ما يناسبك.

أضف نكهات طبيعية: يمكنك إضافة القليل من القرفة أو الزنجبيل أو الليمون إلى قهوتك لإضافة نكهة طبيعية.

هذا وتشير الدراسات إلى أن شرب القهوة السوداء بانتظام يمكن أن يكون له فوائد صحية كبيرة للدماغ والجسم. لذا، إذا كنت تبحث عن طريقة بسيطة لتحسين صحتك، فربما تكون القهوة السوداء هي الإجابة.