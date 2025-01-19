لماذا تؤدي فترة الحمل إلى أحلام غريبة؟

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 19 يناير 2025 08:53 مساءً - تعتبر الصور الغامضة واللحظات غير المنطقية التي تظهر في الأحلام أمورًا قد تبدو غريبة لأي شخص، ولكن من الملاحظ أن الحمل يرافقه ظهور أحلام مشحونة بالتوتر أو تبدو غير عادية بشكل أكبر من المعتاد.

من الناحية العلمية، يقوم الدماغ أثناء النوم بفرز التجارب والعواطف الأخيرة، ويُعتقد أن الأحلام تلعب دورًا في تعزيز الذاكرة ومعالجة المعلومات الجديدة. كما أوضح الدكتور ريان دونالد، طبيب وأستاذ مساعد في طب النوم بمركز ويكسنر الطبي بجامعة ولاية أوهايو، لموقع “لايف ساينس”.

إذا انقطعت دورة نوم الشخص واستيقظ أثناء مرحلة حركة العين السريعة، فإنه سيكون أكثر قدرة على تذكر أحلامه بوضوح. وغالبًا ما تعاني النساء الحوامل من اضطرابات النوم في مراحل مختلفة من الحمل، وفقًا للدكتورة جولي ليفيت، طبيبة أمراض النساء والتوليد ومعلمة سريرية في نورث وسترن ميديسين في شيكاغو.

تكون جودة النوم في أسوأ حالاتها قبل الولادة مباشرة، كما تشير ليفيت، حيث يتعين على المرأة الاستيقاظ للتبول في الليل، مما قد يؤدي إلى الشخير أو انقطاع النفس أثناء النوم.

وأضاف دونالد أن متلازمة تململ الساقين، وهي اضطراب يسبب شعورًا بعدم الراحة في الساقين، قد تساهم أيضًا في اضطرابات النوم خلال هذه الفترة.