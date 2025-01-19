 ما هي فوائد الشاي الأخضر للدماغ؟

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 19 يناير 2025 08:53 مساءً - أصبحت العناية بصحة الدماغ من الأولويات لدى العلماء والمجتمع بشكل عام، حيث أدى البحث عن العادات اليومية التي تعزز من الشيخوخة الصحية إلى دراسة تأثير الأطعمة والمشروبات التقليدية على الصحة العقلية.

أظهرت دراسة حديثة أجرتها جامعة كانازاوا في اليابان أن استهلاك الشاي الأخضر قد يكون له تأثير وقائي على دماغ كبار السن. حيث تبين أن شرب ثلاثة أكواب أو أكثر يومياً قد يساهم في تقليل الآفات في المادة البيضاء، وهي منطقة رئيسية ترتبط بالصحة الإدراكية.

**أساس علمي**

نُشرت هذه الدراسة في مجلة “npj Science of Food”، واستندت إلى البيانات التي تم جمعها بين عامي 2016 و2018 كجزء من التعاون الياباني للدراسات المستقبلية حول الشيخوخة والخرف.

شملت الدراسة 8766 بالغاً تتراوح أعمارهم بين 65 عاماً أو أكثر، والذين خضعوا لتقييمات غذائية، وفحوصات بالرنين المغناطيسي، واختبارات معرفية.

كما ركز الباحثون على قياس استهلاك المشاركين من الشاي الأخضر والقهوة، من خلال استبيان يقسم الكميات اليومية إلى أربع فئات: 0-200 مل، 201-400 مل، 401-600 مل، وأكثر من 601 مل.

وقد أوضح العلماء أن هذه الدراسة تساهم في فهم العلاقة بين استهلاك الشاي الأخضر وصحة الدماغ.