إدمان العمل: تهديد صامت يهدد صحتك وعلاقاتك

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 19 يناير 2025 05:56 مساءً - هل تشعر بأنك “مدمن عمل”؟ هل تجد صعوبة في فصل العمل عن حياتك الشخصية؟ إذا كانت إجابتك نعم، فأنت لست وحدك. إدمان العمل هو مشكلة حقيقية تؤثر على ملايين الأشخاص حول العالم، وتؤدي إلى عواقب وخيمة على الصحة النفسية والجسدية والعلاقات الاجتماعية.

ما هو إدمان العمل؟

إدمان العمل هو حالة يصبح فيها العمل هو المركز الرئيسي في حياة الشخص، ويقضي الشخص وقتًا طويلاً في العمل على حساب حياته الشخصية وعلاقاته. يشعر مدمن العمل برغبة قوية في العمل بشكل مستمر، حتى لو كان ذلك على حساب صحته وراحته.

أعراض إدمان العمل:

العمل لساعات طويلة: قضاء وقت طويل في العمل دون راحة كافية.

الشعور بالذنب عند عدم العمل: الشعور بالقلق أو الذنب عند عدم العمل.

إهمال الحياة الشخصية: تفضيل العمل على العلاقات الاجتماعية والأنشطة الترفيهية.

صعوبة في الاسترخاء: عدم القدرة على الاسترخاء والتفكير في أي شيء آخر غير العمل.

التوتر والقلق المستمر: الشعور بالتوتر والقلق المستمر بسبب العمل.

مشاكل في النوم: صعوبة في النوم أو الاستيقاظ مبكرًا بسبب التفكير في العمل.

آثار إدمان العمل:

الصحة الجسدية: يؤدي إدمان العمل إلى العديد من المشاكل الصحية، مثل الأرق، الإرهاق المزمن، ارتفاع ضغط الدم، أمراض القلب، السكري، وزيادة الوزن.

الصحة النفسية: يؤدي إلى الاكتئاب، القلق، والتوتر، ويضعف العلاقات الاجتماعية.

العلاقات الشخصية: يؤدي إلى إهمال العلاقات الأسرية والاجتماعية، وزيادة فرص الطلاق.

الأداء الوظيفي: قد يؤدي إلى انخفاض الأداء الوظيفي على المدى الطويل.

كيف تتخلص من إدمان العمل؟

تحديد المشكلة: الخطوة الأولى هي الاعتراف بوجود المشكلة والرغبة في التغيير.

تحديد الأسباب: محاولة فهم الأسباب التي تدفعك إلى الإدمان على العمل.

وضع حدود: تحديد وقت محدد للعمل والالتزام به.

ممارسة تقنيات الاسترخاء: مثل اليوجا والتأمل.

قضاء وقت مع العائلة والأصدقاء: تجديد العلاقات الاجتماعية.

ممارسة هوايات جديدة: اكتشاف هوايات جديدة تساعد على الاسترخاء والاستمتاع بالحياة.

طلب المساعدة المهنية: في بعض الحالات، قد تحتاج إلى مساعدة معالج نفسي للتغلب على إدمان العمل.