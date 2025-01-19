من أجل راشفورد .. برشلونة يعمل على بيع إريك جارسيا

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 19 يناير 2025 05:56 مساءً - كشف تقرير صحفي، عن خطوة جديدة يعتزم نادي برشلونة القيام بها من أجل تعزيز حظوظه في الحصول على خدمات المهاجم الإنكليزي، ماركوس راشفورد، خلال الميركاتو الشتوي الحالي.

ووفقاً لما ذكرته صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، فإن برشلونة يحتاج لإتمام عملية بيع من أجل التعاقد مع راشفورد.

وأشارت الصحيفة، إلى وجود مفاوضات بين برشلونة وجيرونا من أجل المدافع، إريك جارسيا، حيث يرغب جيرونا باستعادته، بعد أن لعب معه الموسم الماضي، على سبيل الإعارة.

ويجري البلوجرانا حالياً مفاوضات مع جيرونا، بشأن شراء جارسيا نهائياً نظير 10 ملايين يورو، وباتت الصفقة قريبة من التنفيذ.

ولا يحظى جارسيا بمكانة كبيرة ضمن خطط المدرب الألماني، هانزي فليك، حيث لم يشارك سوى في 11 مباراة في الليجا قدم خلالها تمريرة حاسمة.