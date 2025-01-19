انت الأن تتابع خبر نيللي كريم وتامر حسني يتألقان بديو غنائي في حفل "جوائز صنّاع الترفيه" بالرياض والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أضاءت العاصمة السعودية الرياض مساء اليوم حفل “جوائز صناع الترفيه” (Joy Awards) في دورته الخامسة، ضمن فعاليات “موسم الرياض” بتنظيم الهيئة العامة للترفيه (GEA)، وبحضور أكبر ممثلين الوطن العربي مثل نيللي كريم وتامر حسني، كما أن الحفل شهد لحظة مميزة بإحياء ديو غنائي رائع جمع بين النجم تامر حسني والفنانة المتألقة نيللي كريم، في واحدة من أبرز لحظات السهرة التي حظيت بتفاعل كبير من الجمهور الحاضر.

نيللي كريم واحتفاء بالنجوم من مختلف المجالات

يعد حفل “جوائز صنّاع الترفيه” من أبرز الفعاليات الترفيهية التي يتم تننظيمها سنويًا لتكريم الشخصيات البارزة في مجالات مختلفة مثل:

السينما.

الدراما.

الموسيقى.

الرياضة.

والمؤثرين العرب.

كما أن الحفل قد أقيم بحضور المستشار تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه، والذي أشاد في كلمته الافتتاحية بالدور الذي يلعبه هذا الحدث في تسليط الضوء على الإبداعات الفنية والرياضية التي تركت بصمة لدى الجمهور.

تكريم نجوم العام 2024 على رأسهم نيللي كريم

الحفل كان مناسبة للاحتفاء بأبرز الشخصيات والإنتاجات التي تألقت خلال عام 2024، حيث وزعت الجوائز على الفائزين في 6 فئات رئيسية:

الموسيقى.

كما تشمل أيضا السينما.

إضضافة إلى المسلسلات الدرامية.

بالإضافة إلى الإخراج، الرياضة، والمؤثرين.

كما تم اختيار الفائزين بناءً على تصويت الجمهور عبر تطبيق Joy Awards.

وهذا الأمر قد أضفى مصداقية وشعبية على النتائج النهائية.

أجواء الحفل والفعاليات في موسم الرياض