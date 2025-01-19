نجوم الفن في جنازة والد ياسمين عبد العزيز

شيعت قبل قليل جنازة والد الفنانة ياسمين عبد العزيز من مسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس.

وحرص عدد من النجوم على حضور الجنازة وتقديم التعازي والمواساة لياسمين عبد العزيز ومنهم أحمد العوضي وعمرو محمود ياسين ومحمود ياسين جونيور والإعلامية آيات أباظة وشيماء سيف.

وكانت أعلنت عن موعد جنازة وعزاء والدها عبر حسابها على Instagram.

وكتبت ياسمين عبد العزيز: "صلاة الجنازة على والدي الغالي الأستاذ محمد عبد العزيز رفعت ستكون الأحد الموافق 19 يناير 2025، بعد صلاة الظهر بمسجد المشير طنطاوي في التجمع الخامس".

وتابعت ياسمين عبد العزيز: "كما أن العزاء سيقام يوم الاثنين الموافق 20 يناير 2025، بعد صلاة المغرب في مسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد".

ثم بعدها أعلنت ياسمين عبد العزيز عن إلغاء العزاء والاكتفاء بتلقي التعازي عند المقابر بعد الدفن وكتبت: "تم إلغاء العزاء الذي كان مقررا يوم الاثنين بمسجد الشرطة، والاكتفاء بتلقي العزاء عند المقابر، نسأل الله أن يغفر له ويرحمه، ونشكر الجميع على مشاعرهم النبيلة".

وتلقت ياسمين عبد العزيز التعازي من عدد كبير من النجوم منهم أحمد العوضي الذي كتب لها: "إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، توفي إلى رحمة الله تعالى الأستاذ الغالي (محمد عبد العزيز) والد الغالية ياسمين عبد العزيز … أتقدم بالتعازي ونسأل الله أن يتغمده برحمته ويسكنه فسيح جناته، أرجو الدعاء له بالرحمة والمغفرة.

كما قدمت الفنانة ريهام حجاج أيضا التعازي لياسمين عبد العزيز وكتبت: "خالص العزاء للنجمة ياسمين عبد العزيز والأسرة الكريمة في وفاة والدها، اللهم أرحمه وأسكنه فسيح جناته".