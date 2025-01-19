وفاء الكيلاني تصطحب ابنها في حفل Joy Awards

لفتت الإعلامية وفاء الكيلاني الأنظار لها خلال حضورها حفل Joy Awards الذي أقيم مساء السبت، 18 يناير.

غاب الفنان تيم حسن عن حضور الحفل، لذا ظهرت وفاء الكيلاني مع ابنها "ريان" لتلفت الأنظار بظهورها معه.

وعادة لا تظهر وفاء الكيلاني مع أولادها أو تنشر لهما صورا، لذا يعد هذا أحدث ظهور لابنها.

ويعد حفل Joy Awards من أهم الأحداث الفنية في المنطقة، حيث يحتفي بصنّاع الفن والترفيه في مجالات السينما، الدراما، الموسيقى، والرياضة، بالإضافة إلى المؤثرين الاجتماعيين،و يُبث الحفل على الهواء مباشرة عبر قنوات MBC1، وMBC مصر، وMBC العراق، وMBC5، ومنصة شاهد.

وشهد الحفل تكريم عدد من النجوم فضلا عن فوز نجوم آخرين بالعديد من الجوائز، فاز مسلسل "نعمة الأفوكاتو" بجائزة أفضل مسلسل مصري، فيما حصل الفنان هشام ماجد على جائزة أفضل ممثل في فئة السينما عن فيلم "إكس مراتي" وفازت هنا الزاهد بجائزة أفضل ممثلة في فئة السينما عن فيلم "فاصل من اللحظات اللذيذة"، كما فاز المخرج طارق العريان بجائزة أفضل مخرج سينمائي عن فيلم "ولاد رزق 3" وأيضا حصل فيلم "ولاد رزق 3" على جائزة أفصل فيلم.