نشكركم على متابعتكم خبر ألم الأعصاب في الشتاء: تعرف على الأسباب والحلول على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة
بسام محمد - أبوظبي في الأحد 19 يناير 2025 06:56 مساءً - يعتبر التهاب الأعصاب من المشكلات الشائعة خلال فصل الشتاء، حيث يعاني الكثيرون من آلام وأوجاع متكررة ناتجة عن هذه الحالة. تتعدد أسباب التهاب الأعصاب في فصل البرد، وتشمل:
التعرض للبرد: يؤدي الطقس البارد إلى تقلص الأوعية الدموية وتضييقها، مما يقلل من وصول الدم والأكسجين إلى الأعصاب.
الإرهاق: يضعف الإرهاق الجسدي والنفسي الجهاز المناعي ويجعل الجسم أكثر عرضة للإصابة بالالتهابات، بما في ذلك التهاب الأعصاب.
نقص الفيتامينات والمعادن: يؤدي نقص فيتامينات مثل ب12 ود وفيتامين د والكالسيوم إلى ضعف الأعصاب وزيادة حساسيتها للألم.
الأمراض المزمنة: يزيد وجود أمراض مثل السكري والضغط والتهاب المفاصل من خطر الإصابة بالتهاب الأعصاب.
الإصابات والوراثة: تلعب الإصابات السابقة والتاريخ العائلي دورًا في ظهور التهاب الأعصاب.
أعراض التهاب الأعصاب الشتوي:
ألم حاد أو مزمن في مختلف مناطق الجسم، خاصة الأطراف.
تنميل وخدران في الأيدي والأرجل.
ضعف العضلات وصعوبة الحركة.
آلام مفاصل وعظام.
علاج التهاب الأعصاب:
يهدف علاج التهاب الأعصاب إلى تخفيف الأعراض وتحسين نوعية الحياة. ويتضمن العلاج:
تعديل نمط الحياة: ممارسة التمارين الرياضية بانتظام، تناول غذاء صحي ومتوازن، والحصول على قسط كافٍ من النوم.
العلاج الدوائي: يصف الطبيب الأدوية المناسبة لتخفيف الألم والالتهاب.
العلاج الطبيعي: يساعد العلاج الطبيعي على تقوية العضلات وتحسين المرونة.
نصائح للوقاية من التهاب الأعصاب في الشتاء:
الحفاظ على الدفء: ارتداء الملابس الدافئة والابتعاد عن الأماكن الباردة.
ممارسة التمارين الرياضية بانتظام: تساعد التمارين على تحسين الدورة الدموية وتقوية العضلات.
تناول غذاء صحي: التركيز على الأطعمة الغنية بالفيتامينات والمعادن.
الحد من التوتر: ممارسة تقنيات الاسترخاء مثل اليوجا والتأمل.