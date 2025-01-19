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ألم الأعصاب في الشتاء: تعرف على الأسباب والحلول

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ألم الأعصاب في الشتاء: تعرف على الأسباب والحلول

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بسام محمد - أبوظبي في الأحد 19 يناير 2025 06:56 مساءً - يعتبر التهاب الأعصاب من المشكلات الشائعة خلال فصل الشتاء، حيث يعاني الكثيرون من آلام وأوجاع متكررة ناتجة عن هذه الحالة. تتعدد أسباب التهاب الأعصاب في فصل البرد، وتشمل:

التعرض للبرد: يؤدي الطقس البارد إلى تقلص الأوعية الدموية وتضييقها، مما يقلل من وصول الدم والأكسجين إلى الأعصاب.
الإرهاق: يضعف الإرهاق الجسدي والنفسي الجهاز المناعي ويجعل الجسم أكثر عرضة للإصابة بالالتهابات، بما في ذلك التهاب الأعصاب.
نقص الفيتامينات والمعادن: يؤدي نقص فيتامينات مثل ب12 ود وفيتامين د والكالسيوم إلى ضعف الأعصاب وزيادة حساسيتها للألم.
الأمراض المزمنة: يزيد وجود أمراض مثل السكري والضغط والتهاب المفاصل من خطر الإصابة بالتهاب الأعصاب.
الإصابات والوراثة: تلعب الإصابات السابقة والتاريخ العائلي دورًا في ظهور التهاب الأعصاب.

أعراض التهاب الأعصاب الشتوي:

ألم حاد أو مزمن في مختلف مناطق الجسم، خاصة الأطراف.
تنميل وخدران في الأيدي والأرجل.
ضعف العضلات وصعوبة الحركة.
آلام مفاصل وعظام.

علاج التهاب الأعصاب:

يهدف علاج التهاب الأعصاب إلى تخفيف الأعراض وتحسين نوعية الحياة. ويتضمن العلاج:

تعديل نمط الحياة: ممارسة التمارين الرياضية بانتظام، تناول غذاء صحي ومتوازن، والحصول على قسط كافٍ من النوم.
العلاج الدوائي: يصف الطبيب الأدوية المناسبة لتخفيف الألم والالتهاب.
العلاج الطبيعي: يساعد العلاج الطبيعي على تقوية العضلات وتحسين المرونة.

نصائح للوقاية من التهاب الأعصاب في الشتاء:

الحفاظ على الدفء: ارتداء الملابس الدافئة والابتعاد عن الأماكن الباردة.
ممارسة التمارين الرياضية بانتظام: تساعد التمارين على تحسين الدورة الدموية وتقوية العضلات.
تناول غذاء صحي: التركيز على الأطعمة الغنية بالفيتامينات والمعادن.
الحد من التوتر: ممارسة تقنيات الاسترخاء مثل اليوجا والتأمل.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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