العراق بطلا لبطولة العقبة الشاطئية الدولية لالتقاط الأوتاد

بإشراف الاتحاد الدولي لالتقاط الأوتاد

توج منتخب العراق لالتقاط الأوتاد بطلا لبطولة العقبة الشاطئية الدولية لالتقاط الأوتاد، والتي نظمها اتحاد الفروسية الملكي الأردني تحت إشراف الاتحاد الدولي لالتقاط الأوتاد، وأقيمت منافساتها في مدينة العقبة الاقتصادية وجاء المنتخب الأردني لالتقاط الأوتاد وصيفا للبطل، وحقق المنتخب المصري لالتقاط الأوتاد المركز الثالث وشهدت البطولة منافسة قوية بين المنتخبات المشاركة وحسم المنتخب العراقي منافسات اليوم الأول (منافسات الرمح) لصالحه وجاء المنتخب الأردني وصيفا وحقق منتخب مصر المركز الثالث كما توج المنتخب العراقي بطلا في منافسات اليوم الثاني (منافسات السيف) وحقق المنتخب المصري المركز الثاني وجاء منتخب الأردن في المركز الثالث.

وفي اليوم الثالث استطاع المنتخب الأردني الحصول على المركز الأول في منافسات (التقاط الحلقتين والوتد وقطع الليمونتين والتقاط الوتد) وجاء المنتخب العراق وصيفا وحقق المنتخب المصري المركز الثالث. وعلى المستوى الفردي في اليوم الأول تصدر المتسابق الأردني دحيم حسين درزي وذهب المركز الثاني للمتسابق المصري راني هملت وجاء ثالثا المتسابق العراقي أسامة لواء بهلول. وفي اليوم الثاني فاز بالمركز الأول المتسابق المصري راني هملت وحقق المركز الثاني المتسابق عبدالله جاسم الهندي، وحل ثالثا المتسابق الباكستاني افتاب شبير، وفي منافسات اليوم الثالث فاز بالمركز الأول المتسابق العراقي أسامة لواء وحقق المركز الثاني المتسابق الأردني حسام الخزاعلة وحل ثالثا المتسابق العراقي همام يحيي. وعلى المستوى العام للفردي توج بالمركز الأول المتسابق العراقي اسامة لواء وحقق المركز الثاني دحيم حسين درزي وحقق المركز الثالث المتسابق العراقي همام يحيي.

وكانت المنافسات مستمرة لمدة ثلاثة أيام تحت رعاية سمو الأميرة عالية بنت الحسين وبحضور رئيس الاتحاد الدولي لالتقاط الأوتاد محمد الفيروز والأمير عاصم بن الحسين وعدد من المسئولين بمدينة العقبة ورؤساء وفود الدول المشاركة.