العالم اليوم - قرقاش: انتهت أشهر الموت وحان وقت إقامة دولة فلسطينية مستقلة

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 19 يناير 2025 09:26 مساءً - قال الدكتور أنور قرقاش المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، إن أشهر الموت انتهت في غزة وقد حان وقت إقامة دولة فلسطينية.

وكتب قرقاش في منشور على منصة "إكس": "لقد انتهت أخيرا أشهر من الموت والدمار في غزة. فلنصلي من أجل السلام. وكان الأمر الأكثر إثارة للغضب هو سماع عبارة "وفقا لوزارة الصحة في غزة، التي لا تميز بين المقاتلين والمدنيين"، وكأن الحرب والقصف يميزان بين المدنيين والمقاتلين".

وأضاف: "لقد حان الوقت لإقامة دولة فلسطينية مستقلة".