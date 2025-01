العالم اليوم - حفل تنصب دونالد ترامب.. ما الذي نعرفه؟

انتم الان تتابعون خبر حفل تنصب دونالد ترامب.. ما الذي نعرفه؟ من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

ويمثل التنصيب انتقال السلطة الرئاسية رسميا من إدارة بايدن إلى إدارة ترامب.

وينص التعديل العشرون في الدستور الأميركي على أن فترة ولاية الرئيس التي تبلغ 4 سنوات تنتهي عند ظهر يوم 20 يناير، ويتم تنصيب الرئيس المنتخب بعد ذلك بفترة وجيزة.

مراسيم التنصيب

وتقوم لجنة مشتركة للكونغرس بقيادة السيناتورة الديمقراطية إيمي كلوبوشار بالإشراف على مراسم التنصيب للرئيس المنتخب ونائبه.

وتشمل المراسم: الموكب إلى الكابيتول، مراسم أداء نائب الرئيس لليمين، مراسم أداء الرئيس لليمين، خطاب التنصيب، الرحيل الشرفي للرئيس المنتهية ولايته ونائبته، حفل التوقيع الذي يوقع خلاله الرئيس الجديد على الترشيحات والمذكرات والأوامر التنفيذية، غذاء يقيمه الكونغرس بالكابيتول.

إلى جانب مراسم الاستعراض، التي يستعرض خلالها الرئيس ونائب الرئيس القوات العسكرية قبل قيادة العرض على طول شارع بنسلفانيا إلى البيت الأبيض. وسيكون عنوان مراسم هذا العام هو "ديمقراطيتنا الدائمة: وعد دستوري".

توقيت ومكان حفل التنصيب

ومن المقرر أن يبدأ حفل التنصيب حوالي الساعة 11:30 بتوقيت واشنطن (20:30 بتوقيت أبوظبي)، تمهيدا لأداء ترامب اليمين الدستورية في الظهيرة.

وكان من المقرر في البداية أن تقام الإجراءات على الجبهة الغربية لمبنى الكابيتول، لكن الرئيس المنتخب قرر نقل الحفل إلى داخل الكابيتول بسبب درجات الحرارة المنخفضة المتوقعة في واشنطن العاصمة يوم التنصيب.

وفي حين لا يوجد وقت محدد لطول حفل التنصيب، فقد استمرت الإجراءات لمدة ساعة تقريبا عندما أدى ترامب اليمين الدستورية في عام 2017 وتنصيب بايدن في عام 2021.

مراسيم أدء القسم

ووفقا للجنة تنصيب ترامب-فانس، ستبدأ مراسم التنصيب بمقدمة موسيقية تقوم بها جوقات جامعة نبراسكا-لينكولن المشتركة وفرقة مشاة البحرية الأميركية "The President's Own"

ثم سيقوم تيموثي الكاردينال دولان، رئيس أساقفة نيويورك، والقس فرانكلين جراهام بإلقاء دعاء، وبعدها سيغني مغني الأوبرا كريستوفر ماتشيو "Oh, America".

بعد ذلك سيقوم قاضي المحكمة العليا بريت كافانو بإجراء مراسم أداء القسم الخاصة بنائب لرئيس المنتخب جيه دي فانس.

وستؤدي المغنية الريفية كاري أندروود، بالاشتراك مع جوقة القوات المسلحة ونادي الغناء التابع للأكاديمية البحرية الأميركية أغنية "America the Beautiful".

وبعد هذا الأداء، سيتولى رئيس المحكمة العليا جون روبرتس أداء القسم الرئاسي الخاصة بترامب.

خطاب ترامب

ثم سيقوم نادي الغناء للأكاديمية البحرية بغناء "The Battle Hymn of the Republic"، وسيلقي بعدها ترامب خطاب تنصيبه. في ولايته الأولى إستغرق الخطاب نحو 15 دقيقة.

وسيختتم الحفل بتقديم رجال دين بإلقاء كلمات لتقديم البركة لترامب وهم الحاخام الدكتور آري بيرمان، رئيس جامعة يشيفا، والإمام هشام الحسيني من مركز كربلاء للتعليم الإسلامي؛ والقس لورينزو سويل من كنيسة 180 ديترويت؛ والقس الأب فرانك مان من أبرشية بروكلين الكاثوليكية الرومانية، وبعدهم سيغني مغني الأوبرا كريستوفر ماتشيو النشيد الوطني الأميركي. .